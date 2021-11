« Jealous Lover »: Rainbow a mis un EP dans la liste des albums

Les règles de graphique peuvent être des choses étranges. Il y a bien longtemps, il y avait des occasions inexplicables où les albums étaient répertoriés dans le palmarès des singles britanniques. Les EP, les sorties prolongées, avaient leur propre classement en Grande-Bretagne entre 1959 et 1967. Mais en Amérique, la méthodologie des classements a parfois signifié que les EP ont atterri sur l’enquête sur les albums, et c’est ce qui est arrivé à arc-en-ciel en 1981.

Après cinq entrées dans les charts dans la seconde moitié des années 1970, le groupe de Ritchie Blackmore est revenu dans le top 200 de Billboard en mars 1981 avec la sortie de Difficult To Cure. Il a surpassé ses trois prédécesseurs en grimpant jusqu’au n°50.

Quatre des meilleurs

Mais vers la fin de cette année-là, une nouvelle sortie a ramené Rainbow dans les charts et à la radio rock. The Jealous Lover EP était une sortie de quatre titres sur laquelle la face B était composée de deux titres de Difficult To Cure : « I Surrender » (le plus gros single du groupe au Royaume-Uni, atteignant la troisième place au début de 1981) et le suivi n°20 « Can’t Happen Here ».

La face A, cependant, offrait aux fans américains du groupe deux chansons qui n’avaient pas été disponibles aux États-Unis. La piste de plomb « Amant jaloux » écrit par le chanteur principal Joe Lynn Turner et Blackmore, avait été le revers britannique de « Can’t Happen Here », tandis que « Weiss Heim » de Ritchie avait été de l’autre côté de la sortie nationale de « I Surrender ». Dans la biographie de Blackmore, Black Knight de Jerry Bloom en 2006, Turner dit qu’il a fait appel à une récente dispute qu’il avait eue avec une petite amie, pour écrire les paroles de « Jealous Lover » en 15 minutes chrono.

« Jealous Lover » a fait du bruit à la radio rock américaine, atteignant la 13e place du palmarès Rock Tracks de Billboard. L’EP a atteint le palmarès des albums le 14 novembre 1981 et a atteint le n ° 147, en quatre semaines. C’est un objet particulièrement à collectionner parmi les fans de Rainbow car il n’est jamais sorti en CD, bien que toutes les pistes de l’EP soient disponibles ailleurs dans le corpus du groupe.

