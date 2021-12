Jean-Claude Juncker gémit alors qu’Angela Merkel quitte l’UE : « Elle va me manquer » | Monde | Nouvelles

M. Juncker, qui était l’ancien président de la Commission européenne entre 2014 et 2019, a affirmé que l’ancien chancelier avait été formidable pour l’Europe. L’UE étant confrontée à des problèmes avec des États membres tels que la Pologne et la Hongrie, l’ancien responsable bruxellois a déploré la perte de Mme Merkel.

Dans une interview avec Welt, M. Juncker a déclaré: « Elle va me manquer.

« Parce qu’elle a cette qualité peu commune en Europe d’écouter tout le monde de manière égale.

« Elle a accordé une attention égale aux États membres grands et petits et moyens.

« Et cela la distinguait qu’elle ne faisait pas d’histoires sur sa propre personne, qu’elle ne disait pas : ‘En tant que chancelière de la République, j’aimerais ceci et cela’.

« Non, elle a toujours rejoint le cercle. »

S’il a admis que l’ancien chancelier serait une perte pour l’UE, M. Juncker a affirmé qu’il était parfois agacé par Mme Merkel.

En effet, M. Juncker a fait particulièrement référence à la crise migratoire de 2015.

M. Juncker a également été Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans, a déclaré: « Je ne la blâme pas pour ce qui a mal tourné en Europe.

« Ce n’était pas son incapacité, mais l’incapacité de tout le monde.

Le successeur de Mme Merkel, Olaf Schulz, prendra officiellement ses fonctions de chancelier la semaine prochaine.

Mme Merkel se retire après 16 ans au pouvoir, mais alors qu’elle quittait son poste, de nouvelles mesures ont été introduites pour freiner la flambée des cas de Covid en Allemagne.

Avant son départ, Mme Merkel a affirmé que les vaccinations pourraient devenir obligatoires à partir de février de l’année prochaine.

L’Allemagne a également introduit un verrouillage pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

Elle a déclaré : « Nous avons compris que la situation est très grave et que nous voulons prendre des mesures supplémentaires en plus de celles déjà prises.

« Pour ce faire, la quatrième vague doit être brisée, et cela n’a pas encore été atteint. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.