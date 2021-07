Jean Claude Juncker revient avec une affirmation étonnante sur la “fatigue latente” de Merkel | Monde | Nouvelles

Prouvant qu’il est réellement possible de pratiquer le journalisme lorsqu’il s’agit de démocrates et de lois de vote, Ed O’Keefe de CBS This Morning a pressé mardi les démocrates du Texas qui ont fui l’État, les rencontrant à l’aéroport de Washington DC pour exiger des réponses. Montrer une différence notable par rapport à la façon […] More