Jean-Eric Vergne estime avoir souffert dans la « famille » Red Bull d’être perçu comme le « pilote français lunatique ».

Ce personnage contrastait directement avec son coéquipier Toro Rosso, Daniel Ricciardo, qui reste à ce jour le joyeux Australien.

Vergne a eu trois saisons avec Toro Rosso de 2012 à 2014 et bien que sa position dans le championnat des pilotes s’améliore chaque année, il a été abandonné pour la campagne 2015 en faveur d’un Max Verstappen, 17 ans.

Aujourd’hui âgé de 31 ans et prêt à piloter pour Peugeot dans le Championnat du monde d’endurance 2022, Vergne, basé à Londres, affirme que son mécontentement face à ses propres résultats au début de sa carrière en Formule 1 a peut-être donné une mauvaise impression à ses collègues.

Regardez qui est prêt à faire quelques tours dans la sim pic.twitter.com/z4Yh6ilHnl — Peugeot Sport (@peugeotsport) 28 octobre 2021

« Je pense que mon plus gros problème venait des catégories juniors que j’avais l’habitude de gagner, pas tous les week-ends, mais gagner tous les championnats que je ferais, ou toujours me battre pour les victoires dans toutes les courses en Formule 3 ou Formule Renault 3.5, toujours là « , a déclaré Vergne lors de son apparition dans le podcast « Beyond the Grid ».

« Avant de venir en F1, quand je terminais deuxième, j’étais très énervé. J’avais donc cette mentalité de gagnant et quand je suis arrivé en F1, je me souviens de la première course où j’étais dans les points et j’ai perdu le point dans le dernier tour, une stupide erreur de débutant. L’équipe n’était pas vraiment en colère contre moi.

« La deuxième course en Malaisie, j’ai terminé dans les points à la huitième place. J’ai franchi la ligne et je ne dirais pas que j’étais heureux, j’étais comme ‘d’accord, c’est huitième, c’est pas mal’. Et quand je suis entré dans le garage, tout le monde était en quelque sorte en train de célébrer comme si j’avais gagné une course, en me félicitant.

« J’étais comme ‘d’accord, c’est bien’, mais ça m’a un peu dégoûté. « Pourquoi cette équipe célèbre-t-elle la huitième position ? Je ne suis pas content d’être huitième, je ne suis pas là pour finir huitième, je veux me battre pour les podiums ».

«Je pense que j’avais une mentalité complètement fausse à l’époque. J’aurais dû profiter davantage de la huitième et de la neuvième position et j’aurais dû mieux savoir que cela aurait été un bon résultat pour une équipe comme Toro Rosso.

« J’ai donc eu cette image au sein de Red Bull d’un pilote français de mauvaise humeur et j’ai souffert de la comparaison de Ricciardo.

« Peu importe s’il était derrière moi ou devant moi ou dernier ou 10e ou sixième, il avait toujours le même sourire. Les gens aimaient ça chez lui et j’étais un peu le contraire.

Au cours des années suivantes, qui l’ont vu remporter deux titres consécutifs en Formule E, Vergne a clairement mûri.

« Si je devais y retourner, je l’apprécierais beaucoup plus », a-t-il déclaré. « J’apprécierais beaucoup plus la huitième ou la sixième position. Je pense que je serais aussi un peu plus fort politiquement au sein de la famille Red Bull. Je pense que j’étais un peu trop gentil.

« Mais vous savez, cela vient avec l’expérience. C’était comme ça. J’ai eu de très bons résultats en F1. J’ai marqué plus de points que Daniel [in] l’une des deux saisons où nous étions coéquipiers et la dernière année, je pense que c’était bien mieux.