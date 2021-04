Jean-Eric Vergne: la Formule E ne peut pas rivaliser avec la F1

Le pilote de Formule E Jean-Eric Vergne estime que la catégorie dans laquelle il évolue actuellement ne peut pas rivaliser avec la Formule 1.

Les voitures électriques sont l’avenir le plus probable de l’industrie automobile et par conséquent, beaucoup pensent que la Formule E deviendra plus grande et plus pertinente que la Formule 1 à l’avenir.

Vergne est l’un des pilotes à avoir concouru dans les deux catégories après avoir conduit pour Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, et bien qu’il soit actuellement en FE, ne pense pas qu’il puisse correspondre à F1.

“La Formule 1 sera toujours la Formule 1. Je ne pense pas qu’une catégorie puisse rivaliser avec elle”, a-t-il déclaré mundodeportivo.com.

«Quand vous avez l’histoire, l’ADN d’un sport comme la F1, rien ne peut rivaliser avec lui. Ça va toujours être là.

«La F1 doit se battre pour être aussi grande que possible. Mais si vous me demandez, je ne sais pas, je ne pense pas que la Formule E puisse remplacer la Formule 1.

«Mais si vous posiez la question à quelqu’un il y a 10 ans et lui disiez qu’une compétition avec des voitures électriques serait ce qu’elle est aujourd’hui, ils auraient ri. Alors, qui sait ce qui pourrait arriver?

«Mais je ne suis qu’un pilote à la fin de la journée, je viens pour faire mon travail et je suis impressionné par la façon dont la Formule E est devenue le spectacle que c’est avec les choses qui ont été faites jusqu’à présent, et à voyez ce qui sera fait dans les 10 prochaines années. »

La finition… mais pas la finition. C’est pourquoi la gestion de l’énergie est peut-être l’aspect le plus important de la Formule E # DHLValenciaEPrix @DHL_Motorsports pic.twitter.com/nDeYQvK08H – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 24 avril 2021

La Formule E a fait l’objet de nombreuses critiques après la dernière manche de Valence au cours de laquelle, samedi, un certain nombre de pilotes ne sont pas parvenus à la ligne d’arrivée après que leurs voitures aient manqué d’énergie.

Vergne ne pense pas qu’il soit juste de l’appeler pire que la F1, affirmant qu’ils sont trop différents pour être comparés.

“C’est complètement différent et je ne pense pas que ce sera jamais la même chose”, a déclaré le Français.

Je veux dire, (je pense) que c’est complètement différent et vous n’avez pas à faire de comparaisons, parce que les races sont différentes. Par exemple, nous courons dans les centres-villes et en F1, ils ne courent que dans certains GP comme Monaco et Singapour.

“Mais aussi les circuits de Formule E sont beaucoup plus étroits et les courses sont également très différentes car en Formule E c’est très important la gestion de l’énergie et en F1 ce n’est pas le cas.”

