Jean-Eric Vergne met au défi Fernando Alonso de venir essayer la Formule E

Jean-Eric Vergne a appelé Fernando Alonso à courir en Formule E, pour prouver qu’il peut être à la hauteur de son tag en tant que l’un des meilleurs pilotes du monde en gagnant à égalité de machines.

Le Français, qui fête dimanche ses 31 ans, a roulé pour Toro Rosso en Formule 1 pendant trois saisons avant de passer au championnat électrique à temps pour sa sortie inaugurale en 2014.

Il est depuis devenu double champion de la catégorie et espère enrichir son armoire à trophées en s’imposant au Mans à l’avenir.

Alonso a pris un congé sabbatique de F1 et a remporté cinq victoires en huit courses du Championnat du Monde d’Endurance, remportant les 24 heures du Mans et participant au Rallye Dakar, ainsi qu’à l’Indy 500.

Vergne aimerait voir le double champion du monde de F1 essayer sa main contre la grille de Formule E sur un pied d’égalité.

«J’étais au Mans il y a deux ans avec Fernando Alonso», a déclaré Vergne à Mundo Deportivo. «En Formule E, tout le monde a la même voiture et les mêmes chances de gagner. Si vous pensez que vous êtes le meilleur, vous devriez venir en Formule E et essayer de nous battre.

“Fernando a réalisé des choses incroyables dans sa vie dans notre sport et s’il voulait venir en Formule E, ce serait fantastique pour tout le monde.”

En Formule E ce week-end, le premier E-Prix de Valence s’est terminé dans des circonstances dramatiques samedi alors que la majorité des pilotes étaient à court de batterie dans le dernier tour, avec un dernier tour de six minutes permettant à Vergne de rentrer à la neuvième place. Le pilote de réserve Mercedes Nyck de Vries a finalement remporté la victoire – et George Russell pense que De Vries pourrait devenir pilote de F1 dans les années à venir.

Vergne est pragmatique à propos de son passage en F1, estimant qu’il a «échoué» dans son temps sur la grille avant de passer à la Formule E. Il est heureux de pouvoir se battre pour des titres à son siège actuel, contre un peloton de grande classe en FE .

«Dans votre vie, vous voulez toujours réussir», a ajouté Vergne. «Beaucoup de pilotes peuvent prétendre au titre. Bien sûr, tout le monde rêve d’être champion du monde de Formule 1, mais il y a plus de choses au-delà de la Formule 1.

«Vous pouvez être champion dans d’autres catégories très compétitives comme le rallye, la Formule E, le karting, et pour moi l’important est de se battre pour des titres. Et dans mon cas, mon souhait est d’avoir plus d’un titre, et plus de deux, et j’adore entrer dans les livres d’histoire de mon sport.

«J’étais en Formule 1 et je pense que j’ai échoué là-bas, et après cela, j’ai eu une deuxième chance de changer cela dans le même sport mais dans une catégorie différente. Et c’est ce que j’ai fait.

