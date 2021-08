Jean-Eric Vergne trouve Monaco plus effrayant en FE qu’en F1

in

Jean-Eric Vergne trouve que conduire dans les rues de Monaco est plus effrayant en Formule E qu’en Formule 1.

Le Français a concouru en Formule 1 entre 2012-14, commençant 58 courses pour l’équipe Toro Rosso.

Ce serait son passage à la Formule E qui a suivi, mais où il a connu le succès, remportant des titres consécutifs en 2017-18 et 2018-19.

La Formule 1 et la Formule E courent rarement sur le même site, la dernière se concentrant principalement sur les circuits urbains, mais c’est là que Monaco entre en jeu pour les deux.

Et après s’être attaqué à ces célèbres rues à la fois en Formule E et en Formule 1, Vergne a ressenti un plus grand sentiment de danger dans les machines de Formule E.

“Conduire une Formule 1 ou une Formule E est complètement différent”, a déclaré Motorsport.com lors d’une interview avec Blackbook.

« Je n’ai pas testé la nouvelle F1, mais il y a beaucoup plus de soutien, beaucoup plus d’adhérence, donc c’est difficile à dire pour moi. Mais d’après mon expérience, la conduite est complètement différente.

« Tout d’abord, nous ne courons pas sur le même type de circuit, en dehors de Monaco.

« Par exemple, à Monaco, j’ai plus peur avant un tour de qualification en Formule E qu’en Formule 1, même si je vais beaucoup plus vite en F1.

« Avec la F1, il y a beaucoup d’adhérence, on arrive à la sortie du tunnel à 280 km/h, on freine au panneau 100 mètres, on peut mettre une forte pression sur les freins.

« En Formule E, la voiture est lourde, elle est encore assez puissante, mais elle n’a pas d’adhérence. Les pneus que nous avons sont des pneus conçus pour la sécheresse. Ces pneus ne sont pas des slicks, ils ont donc une adhérence très limitée. Cela rend la voiture très délicate.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

La position de finition la plus élevée de Vergne dans sa carrière en F1 était P6, une place où il n’a terminé qu’à deux reprises.

Et donc, il aime que la Formule E soit plus ouverte, avec le potentiel pour diverses équipes et pilotes de se battre pour la pole et la victoire.

“Ce que j’aime en Formule E, ce qui n’est pas le cas en F1, c’est que plus d’équipes peuvent se battre pour la pole position et pour la victoire”, a expliqué Vergne.

« En F1, je pense que c’était mon plus gros problème quand je suis arrivé chez Toro Rosso. J’avais l’habitude de gagner, dans toutes les catégories que j’ai courues. J’avais des instructions claires de mon patron, le Dr Helmut Marko : si vous ne gagnez pas, vous n’irez pas en Formule 1.

« J’avais l’habitude de gagner, et quand je suis arrivé en Formule 1… Je me souviens avoir terminé huitième de ma première course, ainsi que la deuxième ; c’étaient mes premiers points, je n’étais pas déçu mais je n’étais pas content. Quand j’ai vu l’équipe si heureuse d’être huitième, c’était un peu dur pour moi d’accepter.

“Je pense que je ne l’avais jamais réalisé quand j’étais en F1, mais parfois terminer huitième, septième ou sixième sur une Toro Rosso était en fait un excellent résultat, et j’aurais dû en être satisfait.

« Je me plaignais toujours, je n’étais pas content de l’endroit où j’étais, mais je devais comprendre qu’il y a des choses que vous pouvez faire dans une Toro Rosso pour obtenir une meilleure voiture afin d’être en mesure de gagner en F1.

« C’était un peu compliqué, mais en Formule E, dès la première course à Punta del Este, c’était comme si j’avais soudain retiré le sac à dos plein de cailloux avec lequel j’essayais de courir.

« Je me battais avec les mêmes armes que tous les autres pilotes du Championnat. C’était rafraîchissant pour moi de dire : “Eh bien, je fais un bon tour en qualifications, je ne vais pas être loin de la pole position.”

« Parce qu’en F1, j’ai fait des tours parfaits en qualifications et je ne suis pas allé en Q3. Sur ce point, j’aime beaucoup la Formule E.