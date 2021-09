Jean Hale Coleman, actrice de “Batman” et épouse de Dabney Coleman, décédée à 82 ans

Jean Hale Coleman, qui a fait plus de 60 apparitions dans des séries télévisées des années 60 et 70, est décédée de causes naturelles dans sa maison de Santa Monica le 3 août. Elle avait 82 ans. Sa famille a confirmé la nouvelle de sa mort au Hollywood Reporter lundi.

Connue pour ses performances remarquables sur grand écran et sur grand écran, Hale a joué un personnage majeur dans le film d’espionnage de James Coburn In Like Flint et a également assumé le rôle du complice du hatcheck du Chapelier fou de David Wayne dans la version télévisée de Batman. Ses crédits incluent également Taggart, The Oscar et The St. Valentine’s Day Massacre ainsi que Perry Mason de la télévision, The Alfred Hitchcock Hour, Bonanza, The Fugitive, Hawaii Five-O, McHale’s Navy, My Favorite Martian, Hogan’s Heroes, The Wild Wild Ouest et Mod Squad.

Elle a épousé le gagnant d’un Emmy Dabney Coleman après l’avoir rencontré alors qu’il étudiait le théâtre au Neighborhood Playhouse de New York. Le couple s’est marié de 1961 jusqu’à leur divorce en 1984. Hale et Coleman ont eu trois enfants au cours de leur relation : Kelly, Randy et Quincy.

Né le 27 décembre 1938 à Salt Lake City, Hale a grandi à Darien, dans le Connecticut, dans une famille mormone. Son père, Stanton G. Hale, était un chef d’entreprise bien connu d’héritage mormon. Son arrière-arrière-grand-père Solomon Hale possédait un ranch avec Brigham Young. Elle s’est ensuite spécialisée en ballet à l’Université de l’Utah avant d’être transférée au Skidmore College de Saratoga Springs, New York.

Elle est devenue mannequin en travaillant avec l’agence Conover et l’agence Huntington Hartford jusqu’à ce qu’elle décide de devenir actrice. Hale a ensuite commencé à étudier le théâtre aux côtés de son futur mari Dabney Coleman, James Caan, Jerry Weintraub, Jessica Walter, Christopher Lloyd et Brenda Vaccaro. Elle a appris de Sydney Pollack et Martha Graham. Elle a gagné sa grande chance après avoir été repérée par l’agent de Sandra Dee, Len Luskin, marchant sur la Cinquième Avenue à New York. Elle a ensuite lancé sa propre société de production, Coleman-Tanasescu Entertainment, à la suite de son divorce avec Coleman. Elle a travaillé avec son partenaire commercial Gino Tanasescu jusqu’à ce qu’elle se sépare en 2000.