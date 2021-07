Jean Hanff Korelitz sort un thriller qui ne perd jamais “The Plot” ⋆ .

La question du softball lancée aux auteurs : « Où puisez-vous vos idées ? » a soudainement pris une courbe sinistre. The Plot, un thriller mystérieux rempli de tension de Jean Hanff Korelitz, dont le roman You Should Have Known a récemment été adapté en série HBO, s’ouvre sur une citation de TS Eliot (ou était-ce Mark Twain ?) : « Les bons écrivains empruntent, les grands écrivains volent.

L’histoire s’ouvre sur Jacob « Jake » Finch Bonner, un « auteur autrefois prometteur » qui enseigne maintenant au Ripley Symposia in Creative Writing dans le Vermont, ce qui n’est pas aussi distingué qu’il y paraît. La vue depuis son bureau « en parpaing temporaire » présente « une passerelle vaguement collégiale » mais n’a pas grand-chose d’autre à recommander.

Bonner est, ou était, le célèbre auteur du roman artistique The Invention of Words, mais une suite n’a pas réussi à trouver un public. Quant à son projet actuel : « Le roman en cours sur son ordinateur portable n’était pas un roman, et il était à peine en cours.

Il est créatif dans la neige, sans rien à espérer, sauf une «soirée épouvantable» avec un tas de manuscrits d’étudiants sûrement putrides. Si cela n’était pas assez déprimant, son élève odieux Evan Parker prétend avoir une idée de roman qui lui vaudra non seulement un agent et un éditeur, mais aussi un best-seller.

Jake ne saisit aucun crochet mortel dans l’échantillon de huit pages, ennuyeux, bien écrit mais discret, décrivant un conflit mère-fille. Au cours de leur seule et unique conférence étudiante, Bonner cajole Parker à décrire sa supernova d’un complot, et après l’avoir entendu (nous, les lecteurs, sommes tenus dans le noir un peu plus longtemps) Bonner ne peut qu’être d’accord sur la supernova de Parker d’une torsion : « C’était quelque chose nouveau pour lui, car ce serait nouveau pour chaque personne qui le lirait, et cela allait être beaucoup de gens.

Evan Parker – ou Parker Evan, si cela permettait de vendre plus d’exemplaires – rejette les suggestions respectueuses de Bonner pour dorer le lys, car, après tout, « n’importe qui peut être écrivain ». Cette phrase est lancée à plusieurs reprises sur Jake comme une épithète.

Deux ans et demi passent. Licencié de Ripley, Bonner se retrouve coordinateur du programme lors d’une retraite d’écrivains, sans toujours aucun nouveau roman ni perspective pour un.

À un point bas, vaguement conscient du fait que l’idée infaillible de son ancien élève n’était pas encore parue dans la presse écrite, il recherche le nom de Parker sur le Web et est choqué de découvrir que Parker est mort. En fait, il était décédé quelques mois seulement après avoir décrit son histoire de « balle d’argent », qui était vraisemblablement décédée avec lui.

Eh bien.

Bonner rassemble des arguments aussi convaincants que commodes. Tous les auteurs ne sont-ils pas des pies, prenant ce qu’ils aiment et se l’appropriant ? Chaque œuvre d’art n’est-elle pas dans une conversation courante avec toutes les autres œuvres ? Un devoir envers le métier, vraiment, de sauver une histoire aussi dorée de ne pas être racontée. En plus, le crétin était mort. Qui devait savoir ?

Flash-forward de trois ans, et c’est Jake Finch Bonner qui figure en tête de la liste des best-sellers du New York Times avec son roman Crib, dont chaque mot est bien le sien, mais dont l’idée énergisante a été acquise (ou glissé ?) feu Evan Parker.

Sa vie s’est objectivement beaucoup améliorée : des séances de dédicaces ravies, la “sélection du mois d’Oprah”, l’intérêt de Steven Spielberg, un nouvel appartement qu’il a à peine vu tout en endurant la “vie étrange, presque désincarnée” d’une longue tournée de livres. Pourtant, un nuage plane sur son triomphe tumultueux – la peur toujours présente d’être découvert.

Puis, de l’éther, vient un e-mail laconique : “Tu es un voleur.” Un tel message, bien que culpabilisant, aurait pu être considéré comme un coup de gueule d’une manivelle, si ce n’était de l’indice révélateur dans la poignée de l’expéditeur : TalentedTom.

Comme dans Tom Ripley, le personnage sournois de la série de romans de Patricia Highsmith dont The Talented Mr. Ripley. Mais aussi comme à Ripley College, où l’intrigue époustouflante avait d’abord chatouillé les oreilles de Jake Bonner.

Qui que soit “TalentedTom”, il connaît aussi l’histoire d’Evan Parker, et instantanément la vie rêvée de Bonner se transforme en une lente torture d’anxiété alors que les messages goutte à goutte de son bourreau secret continuent.

Bonner conçoit de manière sinistre son monde qui s’effondre, prévoit ses tentatives pathétiques de s’expliquer, forcé de faire pénitence devant Oprah, à la James Frey, tout en s’inquiétant du fait que «chaque jour pourrait être un jour l’infection de @TalentedTom a traversé la membrane dans la vie réelle et sa relation réelle.

Inévitablement ce jour arrive, dans une lettre adressée à sa nouvelle épouse, qu’il a rencontrée mignonne lors de la tournée du livre. Il doit arrêter les choses, d’une manière ou d’une autre, pour sa réputation et sa raison. Mais que veut exactement son ennemi juré ?

L’auteur Jake utilise son ingéniosité de recherche pour essayer de discerner à qui d’autre le méfiant Evan Parker aurait pu raconter son histoire à élimination directe, et déniche une histoire stupéfiante qui semble pointer vers une série suspecte de décès. Ou Jake manque-t-il complètement l’intrigue? La tension serrée ne se relâche jamais.

Heureusement pour les lecteurs, Korelitz révèle l’idée de Parker dans des extraits de Crib. La torsion est en effet un bouchonneur et peut-être unique. On est tenté de demander, en plaisantant, d’où Korelitz tire-t-elle ses idées ?

L’intrigue est attrayante de petite taille : Bonner traîne dans une taverne de la ville natale de Parker. Il plonge dans les archives des bibliothèques locales. En chemin, il fait peut-être trop de rencontres fortuites avec des gens qui lui disent exactement ce qu’il a besoin de savoir. Mais ce progrès sans friction fait avancer les choses, et les intrigues doublées, qui peuvent ou non avoir des parallèles notables, ajoutent de l’élan.

Comme le titre est double – ou triple ? – le sens devient effrayant, le lecteur se retrouve presque incidemment à réfléchir à des questions philosophiques sur la créativité et la narration.

Le dénouement sinistrement satisfaisant comprend l’indignité ultime pour un écrivain consciencieux. Une surprise poignante à la fin donne une dimension supplémentaire à un récit qui peut parfois sembler sans cœur.

Quelques pinailles : la distribution principale se sent sous-peuplée pour une histoire qui est essentiellement une recherche de suspects. L’intérêt amoureux semble légèrement artificiel. Pourtant, The Plot est un acte ambitieux de haute voltige qui fait tout son chemin, et il est exécuté avec une telle facilité apparente qu’il devrait donner de l’espoir à d’autres auteurs potentiels avec leurs propres idées éliminatoires.

Après tout, « Tout le monde peut être écrivain ». Droite?