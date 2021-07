Jean Lin nommé nouveau directeur général de Dentsu

Lin conseillera et guidera le développement de dentsu Sustainable Business Solutions

Dentsu Group Inc. a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait décidé de nommer Jean Lin, PDG mondial de la ligne de services créatifs de dentsu International Limited, en tant que nouveau directeur général de la société, à compter du 1er août 2021.

Selon l’agence, Lin conseillera et guidera le développement des solutions commerciales durables de dentsu (dSBS) qui seront au cœur des solutions client durables fournies par le réseau dentsu Japon et dentsu International. “Cette proposition distinctive accélérera la croissance des clients en réunissant la compréhension approfondie de dentsu des consommateurs et des engagements envers la société, avec la créativité et la technologie, pour créer un écosystème de co-création avec les clients et les partenaires pour stimuler la” croissance à partir du bien “”, a déclaré la société dans un rapport.

Chez dentsu, nous croyons qu’il est important d’aider à créer une société meilleure en contribuant au bon progrès de nos clients et de leurs consommateurs, de nos partenaires et de nos employés, a déclaré Toshihiro Yamamoto, président et chef de la direction, Dentsu Group Inc.. « Dentsu Sustainable Business Solutions est essentiel à la réalisation de nos engagements sociaux et de notre stratégie commerciale, et je suis ravi que l’esprit d’entreprise de Jean, son expérience dans la créativité et la transformation numérique, son leadership dans l’industrie et son engagement personnel en faveur du développement durable aideront à guider son développement », a-t-il ajouté. le rendez-vous.

Faisant partie de dentsu, dentsu international est composé de six marques leaders – Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle, et soutenu par ses marques spécialisées. Dentsu International aide ses clients à gagner, conserver et développer leurs meilleurs clients et à réaliser des progrès significatifs pour leurs entreprises. Avec des services et des solutions dans les médias, le CXM et la création, dentsu international opère sur plus de 145 marchés dans le monde avec plus de 45 000 spécialistes dédiés.

