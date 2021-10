Jean-Luc Vasseur nommé nouveau directeur féminin d’Everton

Jean-Luc Vasseur a signé un contrat de deux ans et demi pour devenir le nouveau manager d’Everton Women.

L’homme de 52 ans remplace l’ancien directeur adjoint de Manchester United Women Willie Kirk à ce poste.

✍️ | Nous sommes ravis d’avoir nommé Jean-Luc Vasseur comme nouveau manager pour un contrat de deux ans et demi jusqu’en juin 2024.#EFC 🔵 – Everton Women (@EvertonWomen) 29 octobre 2021

Jean-Luc Vasseur de retour dans le match après le limogeage de Lyon

L’entraîneur français a été limogé par Lyon Féminin en avril 2021 après une campagne sans trophée. Sa première saison à la tête d’une équipe devenue un géant du football féminin a cependant été différente, remportant le titre de champion, la Ligue des champions, le Trophée des Championnes et la Coupe de France.

Vasseur a auparavant occupé des postes dans le football masculin, dirigeant le Paris Saint-Germain au niveau des jeunes, Créteil, Reims, le Paris FC et Châteauroux.

À l’époque où il était joueur, il était milieu de terrain et la plupart de ses apparitions venaient pour Rennes.

La tâche à accomplir pour le nouveau directeur féminin d’Everton

En prenant la relève à Everton Women, Vasseur dirigera un club qui a vu ses attentes augmenter au cours de l’été. Ayant opéré plutôt astucieusement sur le marché des transferts, leur début de saison n’a pas été comme prévu.

Les lourdes défaites contre Arsenal, Chelsea et Manchester City – toutes les équipes qu’ils espéraient défier pour les places en Ligue des champions – n’ont pas aidé et ont conduit Willie Kirk à quitter le club.

Son premier match à la tête des Toffees sera un déplacement à Leicester City en Coupe Continentale le 3 novembre 2021.

Trois jours plus tard, Everton accueille Brighton & Hove Albion en Super League féminine.

La tâche à accomplir n’est pas ardue pour Jean-Luc Vasseur. Après tout, Everton n’a joué que cinq matchs cette saison jusqu’à présent, en remportant deux et les trois autres contre les trois premiers de la saison dernière, donc ça va devenir plus facile.

Les Blues occupent la huitième place du classement, neuf points de plus et six de moins que les places en Ligue des champions.

Les ambitions de la Ligue des champions

Dans une interview accordée à evertontv, Jean-Luc Vasseur a déclaré : « C’est un honneur d’être ici à Everton, qui est un club si célèbre en Angleterre.

« J’ai parlé avec Sarvar Ismailov (directeur sportif et commercial) et il m’a dit que c’était un grand club avec une grande histoire et un avenir incroyable.

« Je suis venu ici pour écrire une nouvelle histoire avec Everton et gagner des titres.

«Nous avons beaucoup de talent et de ressources, donc je pense qu’il y a une bonne capacité à s’améliorer.

« J’ai l’ambition de construire une équipe capable de se qualifier pour la Ligue des champions.

« Nous devons être patients et nous battre pour gagner. »

Candidate parfaite pour le rôle de gestionnaire d’Everton Women

Le directeur sportif et commercial d’Everton Women, Sarvar Ismailov, a ajouté : « C’est un candidat parfait pour nous. Il a travaillé dans le football féminin et masculin et a réussi dans les deux. Il a une grande connaissance du jeu et une vaste expérience dans différents types d’environnements.

« Nous voulions un vainqueur éprouvé et il a remporté de nombreux titres. Nous voulions aussi quelqu’un avec un ADN qui correspond à celui de notre club – quelqu’un avec une vision offensive, qui se bat jusqu’au bout.

« Il est déterminé à améliorer tout le monde et il est ambitieux. Ce sont les principales caractéristiques que nous recherchions et Jean-Luc a coché toutes les cases.

Les choses sont beaucoup plus claires pour les fans d’Everton maintenant alors qu’ils cherchent à lancer leur saison après la sortie de Willie Kirk.

