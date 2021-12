Jean-Marc Vallée, directeur de ‘Big Little Lies’ et ‘Dallas Buyers Club’, décède subitement à 58 ans

Le réalisateur et producteur acclamé Jean-Marc Vallée, connu pour avoir dirigé des projets acclamés tels que Dallas Buyers Club, Big Little Lies et Sharp Objects, est décédé. Le réalisateur primé aux Emmy Awards est décédé subitement dimanche dans sa cabane près de la ville de Québec, au Canada, a confirmé son partenaire de production de longue date Nathan Ross. Vallée avait 58 ans. À l’heure actuelle, la cause du décès n’est pas connue.

Ross a confirmé la mort de Vallée dans une déclaration à plusieurs médias, dont PEOPLE, qui se souvenait du cinéaste nominé aux Oscars comme de quelqu’un qui « représentait la créativité, l’authenticité et essayait les choses différemment. C’était un véritable artiste et un gars généreux et aimant ». Ross a déclaré que « tous ceux qui travaillaient avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait ». Se souvenant de Vallée comme « un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi », a poursuivi Ross, « le maestro nous manquera beaucoup, mais cela réconforte de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde vivront. »

Née et élevée à Montréal, Québec, Vallée a étudié le cinéma au Collège Ahuntsic et à l’Université du Québec à Montréal. Il s’est lancé dans la réalisation à travers des clips musicaux et a ensuite commencé à réaliser des courts métrages avant son premier film Black List sorti en 1995, selon The Hollywood Reporter. Le film a remporté neuf nominations pour les prix Génie du Canada. Son long métrage d’évasion est venu juste une décennie plus tard avec CRAZY Vallée a écrit et réalisé le film, qui a remporté 11 Génies, dont le meilleur film, le meilleur scénario et le meilleur réalisateur pour Vallée.

Après le succès de CRAZY, Vallée a dirigé Emily Blunt dans le rôle de la reine Victoria de Grande-Bretagne dans son film The Young Victoria en 2009, qui a remporté trois nominations aux Oscars, dont une pour la meilleure conception de costumes. Quelques années plus tard, il a gagné encore plus de buzz aux Oscars avec le Dallas Buyers Club en 2013. Avec Matthew McConaughey et Jared Leto et basé sur l’histoire vraie de Ron Woodroof, le film a remporté trois Oscars, dont un pour le meilleur acteur McConaughey et un autre pour le meilleur second rôle pour Leto. Le projet a été suivi d’une adaptation des mémoires de Cheryl Strayed Wild, qui mettait en vedette Reese Witherspoon et Laura Dern et a été nominé pour trois Oscars.

Vallée est entrée dans la production télévisuelle en 2017 en tant que producteur exécutif du drame HBO Big Little Lies, avec également Witherspoon et Dern. La série a remporté huit Emmys et quatre Golden Globes. Vallée a également réalisé une autre série de HBO Sharp Objects, qui a été nominée pour huit Emmy Awards. Dans une déclaration à THR, HBO a déclaré qu’ils étaient « choqués par la nouvelle de sa mort soudaine » et ont exprimé « ses sincères condoléances » aux proches de Vallée. Le réseau s’est souvenu de Vallée comme « un cinéaste brillant et farouchement dévoué, un talent vraiment phénoménal qui a imprégné chaque scène d’une vérité profondément viscérale et émotionnelle ». Vallée laisse dans le deuil ses fils, Alex et Émile, et ses frères et sœurs Marie-Josée Vallée, Stéphanie Tousignant et Gérald Vallée.