Jean-Marc Vallée, réalisateur de Big Little Lies, mort à 58 ans d’une crise cardiaque

— La cause du décès semble avoir été une crise cardiaque… cela selon Deadline. Vallée était extrêmement soucieux de sa santé… il ne buvait pas, il mangeait bien et faisait régulièrement de l’exercice. Donc, très triste et effrayant.

Jean-Marc Vallée, le directeur de « Dallas Buyers Club », « Sharp Objects » et « Big Little Lies » est décédé… et c’était à la fois soudain et inattendu.

Vallée passa près de Québec, à sa cabane.

Son partenaire de production, Nathan Ross, a déclaré … « Jean-Marc était synonyme de créativité, d’authenticité et d’essayer les choses différemment. C’était un véritable artiste et un gars généreux et aimant. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le maestro nous manquera beaucoup, mais il est réconfortant de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde vivront. »

Vallée a été acclamé dans son domaine, et les prix soulignent ses réalisations. Il a reçu une nomination aux Oscars pour le montage de « Dallas Buyers Club » et a décroché 2 Emmy Awards pour la réalisation et la production de « Big Little Lies ». « Sharp Objects » a été nominé 8 fois aux Emmy Awards.

La grande rupture de Vallée est venue avec « CRAZY », qu’il a réalisé et écrit.

Vallée laisse dans le deuil des fils Alexis et Émile.

Il avait 58 ans. RIP

Publié à l’origine — 6:56 AM PT