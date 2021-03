Jean-Michel Aulas, élu meilleur président du football français

31/03/2021 à 18:07 CEST

Daniel Guillen

Le plus haut représentant de l’Olympique de Lyon, Salles de classe Jean-Michel, a été élu meilleur président du football français pour France Football: « Cela aurait été prétentieux de l’imaginer, mais étant donné que je suis le plus âgé et celui qui a le plus de titres, je savais que je pouvais être reconnu par France Football. Ce n’est pas une surprise fondamentale. ».

Le réputé magazine Gala a sélectionné les dix meilleurs présidents de Ligue 1 sur la base de critères tels que vision, honneurs, sympathie, esprit de construction, impact international ou longévité. Le podium est fermé par le président de Reims, Henri Germain, et celui de Saint-Etienne, Roger Rocher. La liste est complétée par: Louis Fonteneau (Nantes), Jean-Louis Campora (AS Monaco), Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Michel Seydoux (Lille), Louis Nicollin (Montpellier), Michel Denisot (PSG) et Jean-Louis Triaud (Bordeaux).

Main dans la main avec Aulas, l’Olympique Lyon s’est imposé comme l’une des équipes les plus respectées de France. Depuis qu’il a pris les commandes, le club a réussi à se proclamer Champion de Ligue 1 jusqu’à sept fois, plus deux Coupe de France et sept Super Coupes. Entre les équipes masculines et féminines, le président français a remporté 50 titres au cours de son mandat.

Une vision globale du football

Si le commandement de Jean-Michel Aulas se distingue par quelque chose, c’est à cause de sa vision globale du sport: « Je ne suis pas seulement un spécialiste du football. J’ai la vision globale d’un homme d’affaires de premier plan qui ne doit jamais cesser d’innover. C’est ce sens de l’innovation qui me fait changer les choses. C’est la condition pour rester président aussi longtemps. ». « Dans mes deux métiers, les nouvelles technologies et le football, il faut constamment se réinventer car les choses ne seront jamais comme hier », a-t-il déclaré.