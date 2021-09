Jean-Paul Belmondo, acteur français surtout connu pour “À bout de souffle”, est décédé à 88 ans

Jean-Paul Belmondo, un acteur français légendaire surtout connu pour son rôle dans le drame policier de Jean-Luc Godard À bout de souffle en 1960, est décédé à l’âge de 88 ans. Selon le New York Times, Belmondo est décédé lundi à son domicile parisien, après une période de problèmes de santé. Variety a ajouté que Belmondo laisse dans le deuil trois enfants, dont son fils Paul Belmondo, un célèbre pilote de course.

Belmondo est né à Neuilly-sur-Seine, en France, en 1933. Adolescent, il s’intéressait davantage au sport et a même eu une brève carrière de boxeur dans sa jeunesse. Il s’est finalement tourné vers le théâtre et a passé quelques années à étudier le théâtre. Belmondo a fait ses débuts sur scène en 1953, et peu de temps après, il s’est frayé un chemin dans le cinéma. Son premier rôle au cinéma était dans la comédie française de 1957, À pied, à cheval et sur roues. Au cours des années suivantes, Belmond est apparu dans un certain nombre de films et de courts métrages, tels que Be Beautiful But Shut Up, Charlotte and Her Boyfriend et An Angel on Wheels.

L’acteur français Jean-Paul #Belmondo est décédé à l’âge de 88 ans. Il représentait la “Nouvelle Vague française” au cinéma – un fonceur de cœur et d’humour – un rebelle à la grande gueule. L’acteur français s’est également fait un nom sur la scène internationale en tant que héros d’action. pic.twitter.com/1OG2lylhKU – DW Culture (@dw_culture) 6 septembre 2021

Après avoir décroché le rôle dans À bout de souffle, la carrière de Belmondo a vraiment décollé, car le film a été un énorme succès. Il jouera ensuite dans de nombreux films majeurs au cours de sa carrière, tels que Casino Royale (1967), Stavisky (1974), The Professional (1981), Hold-up (1985) et une adaptation de 1995 de Les Misérable. Le dernier rôle au cinéma de Belmondo est venu en 2009, avec le drame français réalisé par Francis Huster, Un homme et son chien.

À la suite de la mort de Belmondo, beaucoup de ses pairs et fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’icône du cinéma déchu. “C’est un triste jour pour la culture. Un grand acteur et une icône du cinéma français et européen nous a quittés”, a tweeté l’acteur Antonio Banderas. “Repose en paix Jean-Paul.” Le Museum of Moving Image a ajouté dans un communiqué : “Attristé par la perte du grand Jean-Paul Belmondo, dont la carrière comprenait des travaux de création de stars dans les années 60 aux côtés de Jean-Luc Godard et finalement de certains des meilleurs cinéastes d’Europe.”

“J’ai le cœur brisé en apprenant le décès de Jean-Paul Belmondo”, a écrit un fan dans un tweet. “Il nous a donné tellement de rôles emblématiques pendant des décennies et je me souviendrai toujours de lui comme de l’homme qui a vécu mille vies pour sa passion de faire ses propres cascades. Repose en paix Bébel, merci pour tout.”