Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français, décède à 88 ans – El Sol de México

Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français, est décédé ce lundi à l’âge de 88 ans à son domicile parisien, selon l’avocat de l’acteur. Avec la mort de ce séducteur au visage de boxeur, la France perd l’une des dernières grandes stars populaires et l’un de ses interprètes les plus établis.

“Il était très fatigué depuis un certain temps. Il s’est évanoui tranquillement”, a déclaré à l’. son avocat, Michel Godest. “Bébel” est décédé à son domicile de la capitale française, avec plus de 80 films derrière lui.

“Trésor national”, “un visage et une insolence inimitables”, “une légende française”… Ce sont les descriptions données pour dire adieu à l’une des dernières références, avec Alain Delon et Brigitte Bardot, d’une mémorable génération du septième art français.

“C’était un trésor national”, “un héros sublime et une figure familiale, un casse-cou infatigable et un magicien de la parole”, a tweeté le président français Emmanuel Macron, soulignant son rôle dans “Le Magnifique” (“Comment détruire le plus célèbre agent secret du monde”, 1973).

Haltère des légendes du film

Sa renommée est cependant venue de la main de Jean-Luc Godard, réalisateur acclamé de la Nouvelle Vague, qui l’a guidé sous la peau d’un criminel captivant dans l’iconique “À bout de souffle” (“À bout de souffle”, “Al Bord de l’Evasion”, 1960).

“Viens dans ma chambre, on va faire un film et je te donnerai 50 mille francs”, dit alors Godard à Belmondo, qu’il avait croisé dans la rue. L’interprète n’avait pas encore 30 ans.

Après le succès du film, les cinéastes « sont venus à moi », a écrit Belmondo dans un album de 2016, « Mille vies valent mieux qu’une » (« Mille vies valent plus qu’une »).

Tout au long de sa carrière, Belmondo a côtoyé des légendes du cinéma comme Vittorio de Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais ou Claude Lelouch.

En plus d’occuper un rôle central dans la Nouvelle Vague, “Bébel” a aussi laissé la marque d’un acteur physique, amateur de combats, cultivant une grande dose d’humour, comme il l’a fait dans “Le Cerveau” (“Le Cerveau”, 1969).

Son physique de boxeur lui vaudra des succès populaires dans “L’homme de Rio” (“L’Homme de Rio”, 1964) de Philippe De Broca, “Le Professionnel” (“Le Professionnel”, 1981) de Georges Lautner ou “L’ as des as “(“As of as”, 1982), de Gérard Oury.

Sa carrière est ainsi jalonnée de succès, auxquels s’ajoutent “Pierrot le fou” (Pierrot le fou, 1965) de Godard ou “Itinéraire d’un enfant gâté (L’Empire du Lion, 1988) de Lelouch, pour lequel il remporte un César du meilleur acteur.

Cependant, un accident vasculaire cérébral en 2001 a éclipsé sa star et l’a fait pratiquement disparaître de l’écran. Mais il est resté l’une des références du septième art, “l’un des derniers héros du cinéma français”, pour l’acteur Jean Dujardin.

Le Festival de Cannes a récompensé l’ensemble de sa carrière d’une Palme d’honneur en 2011 et la Mostra de Venise d’un Lion d’or cinq ans plus tard.

L’éternel séducteur

Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Belmondo grandit dans une famille d’artistes. Son père, d’origine italienne, était un sculpteur de renom.

La vie amoureuse de ce séducteur éternellement bronzé alimentait la pression du cœur. Après le divorce avec sa seconde épouse, la star Natty, il a eu une relation avec un ancien mannequin belge, dont il s’est finalement séparé en 2012.

Belmondo était père de quatre enfants : Patricia (tragiquement décédée), Florence, Paul et Stella, qu’il a eues à 70 ans.

Jean Paul Belmondo “est parti retrouver ses anciens amis du Conservatoire”, a écrit sa famille dans un communiqué, à propos de la mort de ce “pilier”, dont “le sourire franc sera toujours là”.