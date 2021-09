Jean Paul Gaultier rejoint le jury de “Danse avec les stars” en France – WWD

in

LIBRE DE TOUTE ATTACHE: Jean Paul Gaultier a rejoint le jury de l’édition française de « Danse avec les stars ».

Le créateur, qui a pris sa retraite des podiums en janvier 2020, a fait ses débuts dans l’émission vendredi aux côtés de François Alu, danseur étoile à l’Opéra de Paris.

C’est le dernier concert sur petit écran de Gaultier, un fanatique de la télévision avoué. En plus d’apparaître dans la longue émission britannique de divertissement nocturne « Eurotrash » aux côtés d’Antoine de Caunes, il a également été commentateur de l’émission « Eurovision » et a été président du jury « Miss France » en 2015.

Le défilé de prêt-à-porter printemps 2014 du créateur était un hommage à « Danse avec les stars », avec un jury composé de la célèbre chorégraphe Blanca Li.

Jean Paul Gaultier RTW Printemps 2014 Giovanni Giannoni

Gaultier sera rejoint dans l’émission par son amie de longue date Dita Von Teese, qui a défilé plusieurs fois dans ses défilés et a également fait une apparition dans son “Fashion Freak Show” au cabaret des Folies Bergère en 2019.

La star américaine du burlesque, qui a avoué que son français est fragile, est l’une des 13 candidates à “Dancing With the Stars” et devrait faire sa première apparition le 24 septembre. Le spectacle est de retour après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus.

Lors de la première de la saison, le chanteur Bilal Hassani a épaté le jury avec une routine de danse contemporaine qui l’a propulsé directement au tour suivant.

L’interprète androgyne, qui a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 2019, est entré dans l’histoire en devenant le premier candidat masculin à danser avec un autre homme sur l’édition française du programme.

Hassani est populaire auprès des créateurs de mode parisiens et est récemment apparu dans la vidéo de la collection couture automne 2021 de Charles de Vilmorin.

C’est un automne chargé pour Gaultier, qui a également organisé une prochaine exposition à la Cinémathèque française qui explore le rôle de la mode dans le cinéma. Le créateur est un passionné de cinéma et a costumé plusieurs films, dont “Le cinquième élément”, “La cité des enfants perdus”, “Kika” et “Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant”.

