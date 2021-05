Jean Paul Gaultier revient au prêt-à-porter, avec des créatifs invités – WWD

La maison Jean Paul Gaultier revient dans le prêt-à-porter – cette fois avec des équipes créatives tournantes et un business model digital-first.

Le premier produit volley – une collection consacrée au thème du mariner fétiche de Gaultier, avec un peu d’aide de Palomo Spain, d’Ottolinger et d’autres jeunes talents de la mode – fera ses débuts vendredi sur la nouvelle boutique en ligne de la marque et sur Ssense.com.

Cela survient 16 mois après que le célèbre créateur a mis en scène sa grange-brûleur d’un swansang couture – et six ans après que «l’enfant terrible» français ait arrêté les femmes et les hommes rtw pour se concentrer sur la haute mode et les parfums.

Considérez le retour de rtw comme première expression d’une stratégie primordiale «pour célébrer Jean Paul Gaultier, ses valeurs, ses archives et son histoire», a déclaré Antoine Gagey, directeur général de la maison de couture Puig.

Dans une interview exclusive, sa première depuis son arrivée à la maison en janvier 2020, Gagey a élaboré sur la stratégie des collaborateurs en série, initiée en mars 2020 lorsque la maison a révélé que Chitose Abe de Sacai créerait une collection couture unique pour Jean Paul Gaultier dans le sillage de sa retraite de la piste. Initialement prévu pour un dévoilement en juillet 2020, ce spectacle a été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, et devrait se dérouler lors de la prochaine Paris Couture Week, prévue du 5 au 8 juillet.

La stratégie du designer invité déborde dans le retour à RTW, avec Gagey décrivant une approche en roue libre des baisses de collection qui pourrait impliquer un ou plusieurs créatifs invités, et / ou s’appuyer sur l’équipe de conception interne, qui comprend de nombreux talents chevronnés qui connaissent L’œuvre de Gaultier par cœur.

Il a dit que les baisses de RTW ne suivront pas le calendrier saisonnier actuel; variera en taille et en échelle; incorporent souvent des styles d’archives, des pièces vintage ou upcyled / personnalisées, et sont distribués avec une distribution rotative de partenaires de distribution de premier plan. Gagey envisage environ six à dix gouttes par an, la prochaine étant probablement programmée pour octobre.

La première collection de marin, couvrant 75 unités de gestion des stocks, comprend des interprétations du thème par l’équipe de conception, des «interventions» sur les hauts de marin par les sorciers de l’atelier de haute couture et une silhouette ou un accessoire chacun d’Ottolinger, Palomo Espagne, Nicola Lecourt Mansion, Alan Crocetti et Marvin M’Toumo, bien que les invités aient tous comparé leurs notes. «C’est vraiment une équipe – ce n’est pas cinq créateurs», a déclaré Gagey, soulignant que le thème du marin découle du film érotique et inquiétant de 1982 de Fassbinder «Querelle», basé sur le roman de Jean Genet.

La collection arrive juste à temps pour le mois de la fierté LGBTQ et comprend des t-shirts audacieux en maille portant un portrait de Pierre & Gilles de Gaultier en 1990, ainsi qu’un nouvel imprimé graffiti avec des slogans racés et des références à des sous-cultures queer et punk.

Rtw se vendra entre 150 euros et 750 euros, une gamme Gagey caractérisée comme conforme à l’héritage de la marque consistant à habiller les femmes de haute couture et les enfants cool dans la rue. Les pièces personnalisées par l’atelier courent jusqu’à 1500 euros.

Gagey a noté que Gaultier, qui continue sous contrat avec la maison en tant qu’ambassadeur, reste impliqué dans l’avenir de l’entreprise, y compris dans la sélection des couturiers invités. «Il travaille toujours avec nous sur différents aspects de la marque, mais il ne voulait plus jouer ce rôle de conception de la collection. Il nous aide toujours, nous donne une direction », a-t-il expliqué.

Pour s’assurer que les différents projets de design suivent une marque dominante ou un arc narratif, raconté de manière «cohérente et intéressante», la maison a également nommé une directrice de la création et de la marque, Florence Tétier, qui a discrètement rejoint en septembre dernier, a déclaré Gagey. De formation graphiste, Tétier est surtout connue pour son rôle créatif au magazine Novembre.

Chez Gaultier, Tétier joue le rôle d’un «directeur éditorial», supervisant le contenu sur les canaux sociaux de la marque et aidant à «identifier les bons talents pour les bons projets», a déclaré Gagey.

Par exemple: la collection de marins sera soutenue par une séance photo de mode réalisée pour les réseaux sociaux et une campagne d’influence articulée sur «les amis et la famille» de la maison, qui comprend le mannequin Bella Hadid, dont Gagey se vantait d’avoir une quasi-encyclopédie connaissance de la maison et qui porte fréquemment des créateurs Gautlier vintage sur son flux Instagram.

Assis sur une banquette de velours noir sous les hauts plafonds des salons de couture conçus par Philippe Starck, qui étaient parfumés à l’encens juste avant l’arrivée d’un visiteur, Gagey a noté que l’idée de différents créateurs interprétant une marque de couture venait de Gaultier lui-même, qui s’est posé sur l’idée remonte à 1987. Cette année-là, Jean Patou s’est retrouvé sans créateur lorsque Christian Lacroix, qui a enflammé la marque, est parti pour créer sa propre marque soutenue par le géant du luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. (Gaultier a également travaillé chez Patou plus tôt dans sa carrière.)

«Ce projet et ce concept ne conviendraient pas à toutes les marques», a déclaré Gagey, un dirigeant réfléchi et posé qui a loué les 50 ans de création avant-gardiste de Gaultier qui était prémonitoire dans son étreinte de la fluidité des genres, de la diversité, de l’inclusivité et de l’activisme politique.

Et mettre des hommes en jupes, un soutien-gorge cône sur Madonna et des gens ordinaires en hauts à imprimé tatouage n’était que la pointe de l’iceberg. «Il a tout fait», s’est enthousiasmé Gagey, notant que Gaulter a conçu des collections pour bébés, des articles pour la maison, du denim et même du maquillage pour hommes au cours de sa longue carrière, laissant derrière lui de nombreuses archives pour inspirer les jeunes créatifs.

La relance de RTW intervient dans un contexte d’intérêt accru pour Gaultier, avec des prix en flèche sur une gamme de sites de revente.

Selon Vestiaire Collective, les recherches de Jean Paul Gaultier vintage ont augmenté de 570% au cours des six derniers mois et les ventes du premier trimestre 2021 ont augmenté de 30%, avec des articles comme une robe en maille de la collection Cyberpunk Amazonian automne 1995 du créateur se vendant plus plus de 3 000 livres.

«Nous voyons, aujourd’hui, un énorme potentiel et une énorme excitation autour de Jean Paul Gaultier», a déclaré Gagey, citant un impact significatif et durable du défilé d’adieu de janvier 2020, une aubaine d’une heure d’audace de la mode et d’humour de camp. «On sent que les gens attendent ce moment pour voir le nouveau prêt-à-porter revenir.»

Il a noté que la marque avait testé avec succès rtw via des collaborations, y compris avec Supreme de New York, Bosideng de Chine et Onward Group du Japon, le tout en 2019. Le concepteur a encore élargi sa portée mondiale ces dernières années via des liens avec Target aux États-Unis et en Australie; Lindex en Suède; OVS en Italie, et Seven et moi pour le Japon.

Les expositions de mode qui ont parcouru le monde ont également attisé l’affection pour la marque. «Le monde de la mode de Jean Paul Gaultier: du trottoir au podium» a fait ses débuts au Musée des beaux-arts de Montréal en 2011 et a été vu par la suite par 2 millions de visiteurs dans 12 villes du monde. Une exposition de robes de mariée récemment clôturée au Musée d’art contemporain de Belgrade, après des expositions à Montréal et à Buenos Aires.

Gagey a déclaré que cela continuerait, révélant que Jean Paul Gaultier était le commissaire d’une prochaine exposition à la Cinémathèque française qui explore le rôle de la mode dans le cinéma. Gaultier est un passionné de cinéma et a costumé plusieurs films, dont «Le cinquième élément», «La cité des enfants perdus», «Kika» et «Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant».

Le savoir-faire du créateur sera également présenté dans le pavillon de la France à l’Expo Dubaï 2020, dont l’ouverture est désormais prévue plus tard cette année et se déroulera jusqu’en 2022.

Cela dit, la nouvelle boutique en ligne aura une approche narrative, beaucoup d’éditorial et une composante éducative pour informer les consommateurs de l’histoire de la carrière de la créatrice dans le domaine de la mode, qui comprenait un passage de sept ans en tant que créatrice rtw pour femmes d’Hermès.

La haute couture reste une pierre angulaire de la maison, Gagey citant des affaires «solides» et des commentaires positifs et la curiosité de ses clients sur la prochaine collection de Sacai.

«Nous pensons que cela va donner une nouvelle ambiance et un nouveau départ à la maison Jean Paul Gaultier. Et je pense que nous serons probablement en mesure de tirer parti d’une nouvelle génération de clients – peut-être plus jeunes, peut-être dans d’autres territoires », a-t-il déclaré, notant que la maison n’a pas autant de clients de couture au Japon, où Abe est bien connu, par exemple.

Gagey a refusé de dire qui pourrait être le prochain couturier invité, invoquant le souhait de Gaultier de le garder confidentiel jusqu’à ce que la collection Jean Paul Gaultier x Sacai soit dévoilée.

WWD a rapporté le 15 janvier que Glenn Martens, le designer belge derrière Y / Project basé à Paris et également le nouveau directeur créatif de Diesel, est probablement le prochain. En 2008, Martens a présenté son spectacle de fin d’études à l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers et Gaultier l’a recruté comme junior designer pour sa pré-collection femme et la marque homme G2.

Pour être sûr, ce devrait être une occasion alléchante pour tout chapiteau ou créateur en herbe d’interpréter le vocabulaire vaste et éclectique du design de Gaultier, et de profiter du savoir-faire de son atelier avec la couture et le flou minutieusement embelli.

Alors que Gagey n’a de compétence que sur la maison de couture, il a cité une collaboration étroite avec son homologue du côté de la beauté, et a déclaré que Puig «souhaite renforcer la collaboration entre le parfum et la mode».

Il a noté que les deux côtés de la marque sont représentés sur son compte Instagram, qui compte 2,8 millions de followers. (Twitter et Facebook comptent chacun environ un million d’abonnés.)

«Nous travaillons en étroite collaboration, nous partageons le même héritage, nous partageons le même ADN, nous partageons la même histoire», a-t-il déclaré. «Nous partageons certaines équipes entre parfum et mode pour nous assurer qu’il y a cette vision de marque unique que nous voulons donner vie, tout en respectant les spécificités de chaque industrie.… Nous travaillons aujourd’hui sur des projets communs qui seront révélés prochainement.

Gaultier avait précédemment autorisé son RTW aux fabricants italiens Aeffe et Gibò Co. SpA, le partenaire d’origine du créateur dans les années 80. À l’instar de sa mode, le modèle commercial de Gaultier allait à l’encontre des conventions populaires, fortement basées sur les licences, même pour des produits de base comme le rtw et les jeans.

L’une des figures de la mode les plus emblématiques de France, Gaultier a fondé son entreprise en 1976 et a catapulté la réputation de la mode de la capitale française dans les années 80 aux côtés de ses collègues non-conformistes de la mode Claude Montana et Thierry Mugler.

VOIR ÉGALEMENT:

Jean Paul Gaultier met fin au RTW pour se concentrer sur la couture et la beauté

Le monde de la mode et du divertissement rend hommage à Jean Paul Gaultier

EXCLUSIF: la Serbie dit “ je fais ” à l’exposition de mariage Gaultier