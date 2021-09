Jean-Pierre Adams décède après 39 ans dans le coma

in

Jean-Pierre Adams, est tombé dans un coma profond en 1982 en raison d’une erreur dans l’administration de la dose d’anesthésie, lors d’une opération du genou. Comme le rapporte le journal ‘L’Equipe’, le défenseur est décédé ce lundi à l’âge de 73 ans, au CHU de Nîmes, France.

Adams est né au Sénégal en 1948, il était connu sous le nom de « le rocher noir ». En 1958, il arrive en France, où douze ans plus tard a commencé sa carrière en tant que footballeur professionnel. Militaire trois ans à l’Olympique de Nîmes de 1970 à 1973 et quatre dans le beau, de 1973 à 1977. Mais son super sauté en tant que footballeur C’est lorsqu’il signe au PSG, où il joue 2 saisons, de 1977 à 79.

Il a également joué avec le Equipe de France, cumulant 22 sélections entre 1972 et 1976, réussissant à être connu pour son association avec Maurius Trésor, avec laquelle je forme la paire centrale dite ‘La Garde Noire’.

Mais son course terminée le 17 mars 1982, jour où le joueur allait être opéré d’une déchirure ligamentaire du genou, laissant dans un état végétatif en raison d’une erreur d’anesthésie. Il est entré dans un état de profondeur à partir de laquelle Il n’a pas réussi à partir et cela, quatre décennies plus tard, a causé sa mort.