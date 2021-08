Jean Segura a répondu à la question sur la saveur de crème glacée préférée au milieu de l’AB

in

L’absence de foule lors des matchs de la saison dernière a privé les fans de baseball d’une année d’interactions entre joueurs et fans. Cela fait partie de l’atmosphère, et cela mène à de grands moments.

Pas plus tard que la semaine dernière, Jesse Winker des Reds a transformé le signe grossier d’un fan des Mets en une opportunité de faire un nouveau fan. Et lundi, nous avons vu une autre interaction fantastique entre fans et joueurs se dérouler au milieu d’un au bâton.

Alors que le joueur de champ intérieur des Phillies, Jean Segura, était au marbre en neuvième manche avec des coureurs aux premier et deuxième rangs du match de lundi contre les Nationals, un jeune fan a crié depuis les tribunes pour demander à Segura quelle était sa saveur de crème glacée préférée.

On pouvait voir Segura crier sa réponse et sourire alors qu’il se trouvait dans la boîte.

Kid demande à Jean Segura quelle est sa saveur de crème glacée préférée et il répond en se tenant debout dans la boîte du frappeur avant d’égaliser le jeu sur un double deux lancers plus tard (via @NBCSPhilly) pic.twitter.com/ven8hkWx7D – Jomboy Media (@JomboyMedia) 3 août 2021

“Vanille”, répondit Segura.

Et deux lancers plus tard, Segura égaliserait le match avec un doublé RBI. Les Phillies allaient gagner, 7-5, après la neuvième manche de cinq points.

Espérons que Segura a célébré avec de la crème glacée. Il le méritait.