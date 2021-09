Jean Smart nous fait pleurer en remerciant son défunt mari aux Emmy Awards 2021

in

Selina Meyer. Moucheron Maisel. Sac à puces. Moira Rose. Désormais, Deborah Vance peut rejoindre les rangs des personnages les plus récents pour mériter un Emmy Award pour leur actrice principale.

Jean Smart a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une série comique pour son travail sur Hacks aux Emmy Awards 2021 le dimanche 7 septembre. 19.

En acceptant son quatrième Emmy Award, Jean a rendu hommage à son défunt mari, l’acteur Richard Gilliland, décédé en mars des suites d’une brève maladie.

“Avant de dire quoi que ce soit d’autre, je dois saluer mon défunt mari Richard Gilliland, décédé hier six mois”, a-t-elle déclaré à la foule, après une ovation debout émouvante. “Je ne serais pas ici sans lui, et sans qu’il mette sa carrière en veilleuse pour que je puisse profiter de toutes les merveilleuses opportunités que j’ai eues.”

Jean, 70 ans, a également remercié ses enfants “incroyables” et “altruistes”, Connor et Forêt. L’ancien de Frasier les a appelés tous les deux « individus créatifs » qui ont « supporté que maman fasse la navette entre Philadelphie et retour ».