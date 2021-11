Jean Todt a rejeté les avances d’Ayrton Senna pour passer à Ferrari

L’ancien patron de Ferrari, Jean Todt, a révélé qu’il rejetait les avances d’Ayrton Senna pour rejoindre l’équipe avant la saison 1994.

Senna à Ferrari figurera toujours en bonne place sur toute liste de « mouvements de rêve de Formule 1 qui ne se sont jamais produits », mais cela a été relativement proche de se produire lorsque Senna, alors triple champion du monde et en passe de terminer deuxième en 1993 à son l’ancien rival Alain Prost, a exprimé un ferme intérêt à rejoindre le Cheval Cabré.

Todt, qui était le patron de Ferrari à l’époque, a expliqué dans une récente interview avec beIN Sports que cette décision ne pouvait pas avoir lieu simplement parce qu’il voulait honorer les contrats accordés à Jean Alesi et Gerhard Berger pour la campagne 1994.

« Quelques semaines après mon arrivée [at Ferrari], j’ai rencontré Ayrton Senna pendant le week-end de Monza à l’hôtel où nous étions au bord du lac de Côme », a déclaré Todt.

« Je lui ai proposé de passer chez Ferrari en 1995, mais il insistait pour 1994. Nous avions déjà deux pilotes sous contrat, Jean Alesi et Gerhard Berger, nous ne pouvions donc pas satisfaire sa demande, et quand Ayrton a demandé pourquoi, j’ai expliqué le situation à lui.

« Il n’a pas abandonné, me disant qu’en Formule 1, les contrats ne comptent pas, mais j’ai répondu que pour moi un contrat doit être respecté. »

«Nous lui avons donc proposé un contrat pour 1995, mais malheureusement, nous savons ce qui s’est passé.

« Je voulais un pilote de haut niveau, car lorsque j’ai rejoint Ferrari, les responsables du châssis disaient qu’on ne gagnait pas à cause du moteur, pour d’autres le problème était le châssis, et pour d’autres la responsabilité était les pilotes.

« Alors je me suis dit, il y a une variable qu’on peut éliminer : si on a le meilleur pilote du monde, ou au moins un pilote qui est déjà champion du monde, on peut éliminer une excuse.

« Si nous avions eu Senna, personne n’aurait pu pointer le conducteur du doigt, c’est pourquoi nous avons eu Michael par la suite. »

Todt a également rappelé que les gens lui avaient dit de ne jamais rejoindre Ferrari lui-même étant donné l’énorme tâche qui lui était réservée pour ramener les jours de gloire à la Scuderia.

Bien que ce fut un long processus, ce fut un processus qui a finalement conduit à l’une des époques les plus dominantes de l’histoire de la Formule 1.

Il a déclaré : « Tout le monde m’a dit de ne pas y aller, que c’était une mission impossible, mais je pense que c’est ce qui m’a donné envie d’essayer.

« Ce n’était pas facile, j’ai rejoint Ferrari le 1er juillet 1993 et ​​nous avons remporté notre premier championnat du monde des constructeurs en 1999, donc ça a pris pas mal de temps après mon arrivée, et la saison suivante nous avons remporté notre premier championnat du monde des pilotes avec Michael .

« Et avant ces réalisations, j’ai pensé à plusieurs reprises : eh bien, ils avaient raison, nous n’y arriverons jamais. »