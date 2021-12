Jean Todt lié à un retour dans son ancienne équipe de F1 Ferrari en tant que consultant

Jean Todt est en pourparlers sur un retour chez Ferrari, selon un rapport, avec la fin de son règne en tant que président de la FIA.

Todt était un pilier de l’équipe Ferrari qui a battu ses propres records et ceux de la Formule 1 à l’époque avec une séquence de domination de 1999 à 2004, qui leur a permis de remporter six championnats des constructeurs et cinq titres de pilotes à la suite.

C’est Todt qui a réuni une grande partie de l’équipe après l’avoir rejoint en 1993 en tant que directeur général de Ferrari, emmenant Michael Schumacher dans l’équipe de Benetton pour 1996 ainsi que leur concepteur et spécialiste en aérodynamique Rory Byrne et directeur technique Ross Brawn.

Ayant accompli sa mission de redonner de l’importance à Ferrari, Todt est resté avec l’équipe jusqu’en 2009 avant de travailler avec l’instance dirigeante de la Formule 1, la FIA, devenant président en octobre de la même année.

À la fin de 2021, il abandonnera ce rôle, laissant son avenir dans le doute, bien qu’il puisse retourner sur son terrain de jeu familier ?

Selon un rapport du Corriere Della Sera, Todt discute d’un retour de Ferrari pour 2022 dans un rôle consultatif.

Leur rapport indique que des discussions sont en cours avec le PDG de Ferrari, John Elkann, après avoir commencé aux 24 Heures du Mans en août.

Développant le rôle qu’Elkann estime que Todt pourrait avoir chez Ferrari, le Corriere Della Sera a déclaré qu’il « jouerait un rôle de super-consultant capable d’augmenter le poids politico-sportif de la Scuderia, allégeant l’engagement du président et soutenant dans ce sens également Mattia Binotto [team principal], avec qui il a entretenu d’excellentes relations.

À titre de comparaison, Todt tiendrait un rôle similaire à celui que le regretté grand Niki Lauda occupait chez Mercedes.

La saison prochaine sera énorme pour Ferrari, qu’ils reprennent ou non les services de Todt, alors qu’ils cherchent à entamer un autre cycle de succès futurs.

Après avoir chuté à P6 au classement des constructeurs 2020, P3 est maintenant presque dans le sac pour 2021 avec une seule manche restante, marquant des progrès considérables.

Mais l’accent a été mis sur 2022 lorsque, aidé par la réglementation radicalement révisée, Ferrari veut recommencer à se battre pour les victoires et les titres.