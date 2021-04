Jean Todt “ pas contre ” F1 et FE partageant un week-end

Le président de la FIA, Jean Todt, a suivi Toto Wolff en suggérant que la Formule 1 et la Formule E pourraient partager un week-end de course.

La Formule E, la série entièrement électrique, est considérée par beaucoup comme le reflet de l’avenir du sport automobile car elle est plus respectueuse de l’environnement.

Cependant, toute fusion semble être encore loin car la Formule E détient la licence pour les courses à moteur électrique pendant encore 19 ans.

À l’heure actuelle, bien que certains constructeurs de F1, dont Mercedes, s’intéressent à la Formule E en tant que projet actuel ou futur, ils coexistent indépendamment en tant que séries à part entière.

Les courses de Formule E ont lieu dans des villes autour de circuits urbains, mais Todt – tout comme le co-propriétaire de Mercedes et directeur de l’équipe Wolff l’a dit précédemment – pense qu’il pourrait être possible que les deux séries se déroulent au même endroit le même week-end.

Un exemple évident serait à Monaco.

«Je ne suis pas contre l’idée», a déclaré le Français de 75 ans à la Gazzetta dello Sport. «On pourrait passer un week-end avec les deux, sur un circuit urbain. Cela peut fonctionner, mais en général, la Formule E doit garder sa spécificité, sa saveur futuriste.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Todt ne voit certainement pas le sport automobile devenir complètement électrique dans les années à venir.

«Absolument pas», dit-il. «Le défi sera d’avoir zéro émission dans les courses et dans les rues – et de promouvoir la sécurité.»

L’équipe Mercedes de Wolff de Formule E a remporté la deuxième des deux courses le dernier week-end de cette série à Rome via Stoffel Vandoorne, le constructeur allemand étant actuellement deuxième au classement des équipes se dirigeant vers le prochain événement prévu à Valence les 24 et 25 avril. sous réserve de confirmation.

Concernant les positions respectives de la Formule 1 et de la Formule E, Wolff a déclaré: «Les deux sociétés appartiennent en fin de compte au même homme – John Malone [chairman of Liberty Media]. Ce qui a échoué jusqu’à présent, c’est que les deux plates-formes essaient de se placer de la meilleure façon possible.

«Si un jour des synergies sont possibles, vous pourriez déjà rouler ensemble un week-end de course – par exemple sur les circuits urbains.

«Je pense que c’est une bonne chose, mais cela nécessite l’approbation de toutes les parties prenantes et ce n’est – comme nous le savons – pas facile dans le sport automobile.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!