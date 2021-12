Jean Todt pense que la FIA a été « permissive » avec les équipes

Jean Todt pense que la FIA a peut-être été trop « permissive » avec les équipes de F1 concernant leur contact avec le directeur de course Michael Masi.

La communication entre Masi et les équipes a été à l’honneur cette année suite à la décision du sport de diffuser les messages radio que les deux parties échangent pendant les courses.

A plusieurs reprises, Taureau rouge et des membres du personnel de Mercedes ont été entendus critiquer fortement les décisions du directeur de course et de ses commissaires sportifs et essayer de l’influencer.

En regardant comment les choses sont gérées dans le football dans son pays d’origine, la France, Todt se demande si lui et la FIA ont été trop permissifs, surtout compte tenu de la finale controversée de la saison à Abu Dhabi qui a commencé avec Christian Horner envoyant des messages de colère à Masi et s’est terminé par Toto Wolff le fait.

« Je lisais aujourd’hui dans L’Equipe, le président du Lyon Football Club, qui est l’une des équipes les plus importantes, il a été interdit pendant 10 matchs parce qu’il a mal parlé de l’arbitre, alors peut-être que nous sommes un peu permissifs, », a-t-il déclaré selon Motorsport Week.

« D’un côté, je pense qu’il est important d’avoir le dialogue entre l’instance dirigeante, entre l’équipe, entre les pilotes, entre les détenteurs des droits commerciaux, mais cela ne doit pas nous nuire.

« Je regarderai toujours le grand prix, et d’une certaine manière c’est un comportement humain, vous voyez Max [Verstappen] après le premier virage quand Lewis [Hamilton] l’a rattrapé sur le côté droit, et il a dit ‘hmm, je suis persécuté !’ Je veux dire. Il n’est pas. Personne ne l’est, mais c’est la perception.

Et donc dans le feu de l’action, je veux dire, vous avez votre propre sentiment. De l’autre côté vous avez le directeur de course, vous avez les commissaires sportifs, vous avez beaucoup d’organisation et sommes-nous parfaits ? Nous ne sommes pas parfaits.

« C’est d’ailleurs pour cela que j’ai suggéré de faire un examen complet, pour voir ce qui doit être amélioré à la lumière de ce qui s’est passé, pas seulement sur cette course. [in Abu Dhabi] mais que s’est-il passé au cours de l’année.

Toto Wolff : « Il faut refaire le tour d’avant, ce n’est pas bien. Michael Masi : « Toto, ça s’appelle une course automobile. Nous avons fait des courses automobiles. » Le directeur de course arrive chaud là-bas 🔥#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/AkPyWYOTAb – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Wolff n’a pas hésité à la radio à Masi dans les dernières étapes de la course finale lorsque l’Australien a décidé d’avoir les cinq retardataires entre Lewis Hamilton et Max Verstappen sous la Safety Car s’écartent, permettant au Néerlandais de dépasser le Britannique au redémarrage.

Parlant quelques jours plus tard. il a admis qu’il devait faire mieux dans ce département et ne pense pas que lui et ses collègues directeurs d’équipe devraient pouvoir contacter le directeur de course à l’avenir.

« J’ai besoin de me prendre par le nez, et Christian », a-t-il déclaré.

« Ils nous donnaient l’opportunité de parler directement au directeur de course et parce que nous nous battons si férocement, [and we have] l’intérêt de nos équipes, nous avons tous outrepassé.

« Cela faisait certainement partie des échecs de cette année que, sous la pression des chefs d’équipe également, la vie du directeur de course n’a pas été facilitée, certainement. Nous devons donc revenir. Les chefs d’équipe ne devraient pas parler directement au directeur de course, ce devrait être le directeur sportif.

« Je vais aller plus loin : je ne pense pas que le directeur sportif doive faire du lobbying auprès du directeur de course ou exercer une pression. Ils doivent indiquer des situations qu’ils n’ont peut-être pas repérées et que le directeur de course ou ses collègues n’ont peut-être pas repérées, mais pas de lobbying, pas de pression.