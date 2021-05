Jean Todt rend visite à Michael Schumacher “ deux fois par mois ”

L’ancien patron de Ferrari devenu président de la FIA, Jean Todt, a déclaré qu’il effectuait toujours des visites bimensuelles pour voir Michael Schumacher.

Todt et Schumacher ont forgé une relation intégrale pour aider Ferrari à enregistrer l’une des époques les plus réussies et les plus dominantes jamais vues dans l’histoire de la Formule 1.

Et, bien que l’on sache très peu sur l’état de santé de Schumacher après son horrible accident de ski dans les Alpes françaises en 2013, Todt a révélé qu’il avait toujours des liens étroits avec Schumacher et sa famille avec des visites régulières pour le voir.

«Je vois Michael au moins deux fois par mois», a déclaré Todt à la publication italienne Corriere della Sera lorsqu’on lui a demandé si la pandémie de santé l’avait empêché de voir le septuple champion du monde.

« Je ne le laisse pas seul. Lui, Corinna, la famille : nous avons eu tant d’expériences ensemble. La beauté de ce que nous avons vécu fait partie de nous et cela continue. »

Cette question a été posée après que Todt ait vérifié le nom de Schumacher à la suite d’une question sur ce qu’il fera une fois qu’il aura terminé son mandat actuel et dernier en tant que président de la FIA à la fin de 2021.

« J’ai plein d’engagements : la sécurité routière pour l’ONU, la présidente de la fondation Aung San Suu Kyi, puis l’International Peace Institute.

« Je siège aux conseils d’administration de banques, de cinémas et d’hôtels. Et je suis fier d’avoir créé l’Institut de recherche sur le cerveau et la moelle épinière, auquel Michael Schumacher a contribué.

Maintenant à l’extérieur en regardant Ferrari, Todt a donné ses réflexions sur ce dont l’équipe a besoin pour restaurer les jours de gloire avec lesquels il est devenu si familier pendant son séjour à la Scuderia avec Schumacher.

“Ils ont besoin de tout le paquet”, a-t-il déclaré. « Voiture, moteur, châssis, aérodynamisme. Il faut tout avoir au plus haut niveau. Quelques millièmes de seconde peuvent décider.

« J’admire la domination de Mercedes, même si je ne l’aime pas et j’aimerais plus de compétition, mais depuis huit ans, l’équipe et Hamilton ont toujours été dans le coup.

« Ils auraient pu se détendre et cela ne s’est pas produit. Leur motivation et leur faim sont absolues.

“Je préférerais plus d’équipes et plus de pilotes impliqués mais je le répète… La F1 et la course automobile ont besoin d’une Ferrari forte.”

