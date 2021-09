Jean Todt revient sur Spa : “Nous aurions été massacrés”

in

Le président de la FIA, Jean Todt, a estimé que le lavage à Spa était une situation sans issue pour la Formule 1, citant des problèmes de sécurité si la course avait commencé.

Ce dimanche après-midi en Belgique a été passé à attendre qu’une action significative se déroule, mais la FIA a été fortement critiquée car les voitures ont été envoyées pour deux tours derrière la voiture de sécurité, ce qui a permis d’attribuer des demi-points et de classer une “course” après endroit.

En conséquence, Lewis Hamilton et Carlos Sainz ont tous deux exprimé leur espoir que les fans présents à Spa recevront un remboursement pour leurs problèmes, après que les conditions se soient avérées insurmontables.

Todt a maintenu la décision de ne pas se lancer sérieusement au cas où le danger submergerait les pilotes, tout en ajoutant que la nouvelle génération de voitures doit s’adapter aux conditions qui se présentent à eux.

“Il y en a eu beaucoup qui ont critiqué ce qui a été décidé à Spa [by not racing], mais que se serait-il passé si, après le départ, nous avions eu un accident avec 10 voitures qui a fait des pilotes blessés ou pire », a déclaré Todt, cité par Motorsport.com.

« Nous aurions été massacrés. Et même sans blessures, nous aurions été critiqués. Pour la réglementation 2025, il faut penser à avoir des voitures qui puissent rouler même sous la pluie.

“Te souviens tu [Niki] Lauda à Fuji en 1976 ? Il est le seul des pilotes à abandonner la course sous la pluie. Aujourd’hui, chaque conducteur pense comme Lauda le faisait alors.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

De l’autre côté du débat, Gerhard Berger a estimé que la course aurait dû commencer sur la grille quelles que soient les conditions défavorables, et pense qu’il doit y avoir une ligne de conduite sur la façon dont les courses humides se déroulent en Formule 1.

Plutôt qu’un départ lancé derrière la voiture de sécurité, l’Autrichien pense également qu’une escapade debout de la grille aurait été plus sûre que l’alternative.

“Je n’ai aucune sympathie pour cela pour être honnête”, a déclaré l’ancien pilote McLaren et Ferrari à propos des événements de Spa.

« Mon avis est le suivant : vous devez décider à l’avance si vous voulez faire des courses sous la pluie ou pas. En Amérique [on ovals] ils ont décidé de ne pas faire de courses humides, ce qui est bien, et tout le monde le sait.

« Mais la Formule 1 en avait, et nous courons aussi sous la pluie en DTM. Le sport automobile est dangereux et oui, c’est difficile en termes de visibilité, mais si vous décidez en faveur des courses sous la pluie, c’est à cela que vous devez faire face.

« Quand c’est glissant ou quand on a beaucoup d’eau, il suffit de réduire sa vitesse. Cela fait partie de notre jeu.

« Peut-être que finalement c’était très mauvais à Spa, mais au début je ne voyais aucune raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir de course sur piste mouillée.

« Les départs derrière la Safety Car sont la même chose pour moi. Je ne suis pas d’accord. Vous devriez avoir des départs arrêtés, même sous la pluie. Pour moi, c’est moins dangereux car on aborde le premier virage avec moins de vitesse. Avec un départ lancé, vous avez plus d’eau et moins de visibilité.

« Il suffit de faire deux tours derrière la voiture de sécurité, puis de prendre un départ arrêté. »