Jean Todt : “Trop de tension” entre Mercedes et Red Bull

Le président de la FIA, Jean Todt, pense que Mercedes et Red Bull ont rendu leur bataille pour le Championnat du monde 2021 trop intense.

La saison la plus excitante de la Formule 1 depuis des années s’annonce bien, Mercedes faisant face à une grave menace pour sa domination du sport, ce qui lui a valu sept titres consécutifs de pilotes et de constructeurs.

En relevant le défi, Red Bull a fait monter la pression à la fois sur et hors piste, avec les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner échangeant des empannages et menaçant de protester contre les ailes que les voitures rivales utilisaient.

Tost, qui achève son mandat maximum de 12 ans en tant que président de la FIA fin 2021, préférerait voir s’ensuivre une bataille impliquant « moins de controverses ».

“C’est intéressant, il y a plus de concurrence et aussi plus de controverse, c’est ainsi que cela fonctionne”, a déclaré l’ancien directeur de l’équipe Ferrari lors d’un entretien avec AS.

« Si quoi que ce soit, je préférerais qu’il y ait moins de controverse dans ce sport et j’ai essayé de le faire de cette façon, de faire tout ce qui est possible pour que nous soyons tous ensemble. Il a été atteint, en quelque sorte, lorsque nous avons affronté COVID-19.

“Il y a trop de tension, trop de compétition, une controverse sur le flex de l’aile, des problèmes de pneus, tout.”

Todt accepte qu’avec tant d’enjeux, les équipes repousseront inévitablement les limites des règles pour essayer de prendre l’avantage – et dit que la FIA a renforcé ses ressources pour s’assurer que toute violation potentielle est maîtrisée.

“L’interprétation des règles implique d’être à la limite de ce qui peut et ne peut pas être fait”, a ajouté le joueur de 75 ans.

« C’est pourquoi je veux que nous ayons une bonne gouvernance, une éthique, une ‘conformité’.

« Mon travail n’est pas de vous juger, mais de m’assurer que nous avons les meilleures personnes. Nous avons considérablement renforcé l’équipe.

«Nous avons un comité technique sportif parce que je n’aime pas être dans la position où une personne décide quoi faire. Ce serait mauvais pour tout le monde. Nous devons être stricts avec cela.

Quant à son propre avenir, Todt espère que d’autres réalisations l’attendent lorsqu’il quittera la FIA.

« Depuis 1981, date de mon arrivée chez Peugeot, jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas manqué un seul jour de mon travail. J’ai de la chance”, a-t-il déclaré.

«Jusqu’à fin décembre, je serai pleinement attaché à ma position et ce sera le moment de faire le point. Aussi, je prépare un livre.

« Si je continue à être lié à la FIA par la suite ? Non, ce ne serait pas sain. Je fais beaucoup d’autres choses que vous ne connaissez peut-être pas et qui prennent beaucoup de temps. J’ai beaucoup d’intérêts pour des activités autres que la course automobile.

