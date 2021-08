Jean-Yves Thibaudet annonce son album le plus personnel ‘Carte Blanche’

Le pianiste Jean-Yves Thibaudet a annoncé qu’il sortira Carte Blanche, son album le plus personnel à ce jour, le 10 septembre 2021 après son anniversaire le 7 septembre. Thibaudet a reçu carte blanche de Decca pour choisir une sélection personnelle de musique qu’il n’a jamais enregistrée auparavant, reflétant les personnes et les morceaux qui ont marqué sa carrière, pour marquer un anniversaire marquant. Le premier single de l’album, l’arrangement de Bill Charlap sur « I’ll Be Around » d’Alec Wilder, est maintenant disponible.

« Ce sont des pièces que j’aime profondément » – Jean-Yves Thibaudet

Jean-Yves Thibaudet a déjà sorti plus de 40 albums, dont des enregistrements définitifs de l’intégralité des œuvres pour piano solo de Debussy, Satie et Ravel, et des arrangements créatifs de musique d’opéra et de jazz. « J’ai fait de nombreux enregistrements de répertoire grand public, explique Jean-Yves Thibaudet, j’ai donc voulu faire quelque chose de plus personnel et intime. Ce sont des morceaux que j’aime profondément – ​​certains que j’ai joués toute ma vie – et chacun reflète un moment spécial pour moi, a une histoire.

Le directeur du label, Dominic Fyfe, a déclaré : « J’ai été ravi d’inviter Jean-Yves à faire cette sélection très personnelle de pièces à un moment spécial de sa vie. Jean-Yves et moi avons d’abord travaillé ensemble sur son enregistrement Gershwin à Baltimore en 2009 et il est une véritable icône Decca avec plus de 40 albums sur trois décennies. Ses enregistrements des maîtres français sont depuis longtemps une référence et l’étendue de son répertoire est étonnante. Carte Blanche est l’album parfait pour célébrer la polyvalence de ce grand artiste auprès d’un public ancien et nouveau.

Carte Blanche propose une sélection de pépites musicales chères à Jean-Yves Thibaudet. De nombreux morceaux de l’album évoquent l’amitié que Thibaudet a cultivée dans le monde entier au cours de sa carrière, notamment « Quejas, o La Maja y el Ruiseñor » d’Enrique Granados, l’hommage de Thibaudet à Alicia de Larrocha et « Boogie Woogie Etude » de Morton Gould en hommage à Shura. Tcherkasski. D’autres pièces, dont la « Valse en la mineur » de Chopin et le « Kupelwieser-Walzer » de Schubert, capturent les premiers souvenirs de Thibaudet au piano.

Les notes de pochette présentent une conversation entre Jean-Yves Thibaudet et la soprano Renée Fleming, partenaires musicaux et amis depuis plus de deux décennies. Fleming a inspiré l’arrangement de « When You Wish Upon a Star » de Thibaudet, qui capture son expérience de l’interprétation de la pièce avec Fleming.

Comprend la suite pour piano solo Orgueil et Préjugés

Carte Blanche comprend également une suite spécialement retravaillée pour piano solo de la bande originale de Pride and Prejudice de Dario Marianelli, nominée aux Oscars. “Ce n’est pas seulement une partition fantastique, mais cela a apporté quelque chose de merveilleux dans ma vie de musicien : beaucoup de gens m’ont dit qu’ils avaient réservé des billets pour mes concerts parce qu’ils m’avaient entendu jouer sur cette bande originale”, a déclaré Thibaudet. « Je suis devenu leur porte vers la musique classique, et c’était phénoménal, un tel privilège. J’ai donc appelé Dario sur Zoom, et lui ai demandé de faire une Suite juste pour piano solo pour cet album. Il contient tous les moments les plus appréciés et les plus importants du film.

Carte Blanche se clôt sur l’arrangement de Jean-Yves Thibaudet de l’Adagio pour cordes de Samuel Barber. “C’était peut-être le morceau le plus difficile de tout l’album”, a déclaré Thibaudet. « Je devais trouver des moyens de faire en sorte que le piano maintienne ces longs accords. Ce qui m’a sauvé, c’est de penser aux chanteurs et à tout ce que j’ai appris d’eux sur la respiration, le legato, le phrasé. J’ai toujours voulu chanter avec mon piano, et c’est ce que j’ai essayé de faire ici.

L’album Carte Blanche de Jean-Yves Thibaudet sortira le 10 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

