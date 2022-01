Jeanine Ann Roose, a joué Little Violet dans ‘It’s a Wonderful Life’ Morte à 84 ans

Jeanine Ann Roose, la petite fille présentée dans le film emblématique « It’s a Wonderful Life », est décédée… TMZ l’a confirmé.

Jeanine est décédée le soir du Nouvel An chez elle à Los Angeles. On nous dit qu’elle luttait contre une maladie – une infection de l’abdomen – depuis quelques mois et qu’elle y a succombé. On nous dit que ce n’était pas lié au COVID.

Jeanine a joué Violet Bick, alias Little Violet, dans le film de 1946. Elle a dit un jour : « C’est une vie merveilleuse était le seul film dans lequel j’étais et ce fut une expérience incroyable d’avoir été dans une image aussi significative collectivement. »

Mais c’était à propos de ça. Jeanine a déclaré que sa carrière d’actrice s’était terminée lorsqu’elle s’était inscrite à l’UCLA et avait décidé de ne pas se spécialiser dans les arts du spectacle. Elle voulait se lancer dans une carrière qui aidait les autres et réfléchissait aux soins infirmiers, mais a plutôt décidé de devenir psychologue et finalement analyste jungienne.

Elle a en fait vu un lien entre son choix de carrière et « Wonderful Life », en disant: « Il est devenu clair que mon désir était spécifiquement d’aider les autres qui avaient du mal à trouver un sens à leur vie – un peu comme Clarence dans le film qui aide George à voir le sens de sa vie. »

« Wonderful Life » n’était pas le premier concert de Jeanine… elle est apparue dans « The Jack Benny Show » quand elle avait 8 ans, dans le rôle de Little Alice Harris.

Jeanine mariée Eugène Richard Auger en 1964. Elle était entourée de ses proches, dont son fils Joe, quand elle est décédée.

Jeanine avait 84 ans. RIP