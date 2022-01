Jeanine Ann Roose, star de « It’s a Wonderful Life », décédée à 84 ans

Jeanine Ann Roose, l’un des derniers membres de la distribution de It’s a Wonderful Life, est décédée le soir du Nouvel An. Roose a joué la version plus jeune du personnage de Violet de Gloria Grahame dans l’une des premières scènes du film. Roose avait 84 ans.

Roose est décédée chez elle à Los Angeles, a rapporté TMZ. Elle luttait depuis plusieurs mois contre une infection à l’abdomen, a rapporté le site. Sa mort n’était pas liée au COVID. Elle est décédée entourée de ses proches, dont son fils Joe. Elle a épousé Eugène Richard Auger en 1964.

C’est une vie merveilleuse était le seul film dans lequel Roose est apparue. Elle est vue dans une première partie du film lorsque le jeune George Bailey (Bobbie Anderson) travaille chez le pharmacien. Roose’s Little Violent a dit à Young Mary (Jean Gale) qu’elle avait le béguin pour George. « Tu aimes tous les garçons, » dit Mary. « Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? » Violet a répondu, préfigurant le Violet adulte dans le reste du film. Roose est également apparue dans certaines émissions de radio et de télévision, y compris The Jack Benny Program quand elle avait 8 ans, rapporte The Hollywood Reporter.

Cependant, Roose n’a pas poursuivi une carrière d’acteur. Elle a fréquenté l’UCLA et est devenue psychologue et analyste jungienne. Elle a comparé son choix de carrière à It’s a Wonderful Life dans une déclaration partagée par TMZ.

« C’est une vie merveilleuse était le seul film dans lequel j’étais et ce fut une expérience de vie incroyable d’avoir été dans une image aussi significative collectivement », a déclaré Roose. « Il est devenu clair que mon désir était spécifiquement d’aider les autres qui avaient du mal à trouver un sens à leur vie… un peu comme Clarence dans le film qui aide George à voir le sens de sa vie. »

Karolyn Grimes, un autre des acteurs survivants de It’s a Wonderful Life, a récemment déclaré au New York Daily News qu’elle aimerait voir une suite se faire. « Je pense qu’une suite pourrait être amusante », a-t-elle déclaré. Le nouveau film pourrait raconter le reste de l’histoire des enfants de George Bailey, ajoutant : « Les enfants grandiraient et ils auraient une vie différente. Je pense qu’il y a une histoire là-bas. » La diffusion le 24 décembre de It’s a Wonderful Life sur NBC a attiré 3,01 millions de téléspectateurs et une note de 0,5 18-49, ce qui en fait le programme le mieux noté de la soirée.