Jeanine Mason : 8 choses à savoir sur la star de Roswell, Nouveau-Mexique

Elle jouera bientôt dans Viral de Blair Underwood

Actuellement, Jeanine Mason peut être vue dans la troisième saison de The CW’s Roswell, Nouveau-Mexique, mais elle a prévu un nouveau film passionnant dans un proche avenir. Ce film est Viral, le deuxième film réalisé par Blair Underwood de Deep Impact, qui est la première fois qu’il fera double emploi en tant qu’acteur et cinéaste. Après Andrew (Underwood), qui descend une piste sombre et mystérieuse de séquences de sécurité qui mène à un cycle de tromperie et de crimes terrifiants chaque fois que sa femme disparaît, Viral ne semble rien avoir à voir avec la pandémie (bien que cela soit compréhensible si vous pensiez le contraire), et il met également en vedette Sarah Silverman, Alfre Woodward et Jeanine Mason. Dans le rôle de Jules, la femme disparue et qui lance l’intrigue (via Variety), l’actrice de télévision a reçu l’un de ses plus grands rôles au cinéma à ce jour, et nous devrons attendre de voir si ce rôle à venir mène à plus performances de stars de cinéma dans l’avenir prometteur de Mason.