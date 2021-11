Jeanine Pirro couvre le procès de Kyle Rittenhouse

Cecily Strong a repris son rôle d’animatrice de Fox News Jeanine Pirro pour parodier des aspects de la Kyle Rittenhouse le procès et la couverture réelle du procès par Pirro lors de l’ouverture à froid de Saturday Night Live.

« À la une, Kyle Rittenhouse, a été acquitté de toutes les charges », a déclaré Pirro. « Cet adorable escroc a subi le cauchemar d’un procès juste pour avoir fait la chose la plus courageuse qu’un Américain puisse faire – protéger un parking vide de voitures d’occasion dans la ville de quelqu’un d’autre. »

Rittenhouse avait fait face à cinq chefs d’accusation liés au fait qu’il avait tiré sur trois hommes lors de manifestations à Kenosha contre le meurtre de policiers Jacob Blake. Deux des hommes ont été tués.

Pirro a ensuite convoqué le juge président de l’affaire, Bruce Schröder. Schroeder a fait face à des critiques et à des allégations de partialité.

« Maintenant, si je peux dire, juge pour juge, ce qui m’a le plus excité, c’est la façon dont vous avez dirigé cette salle d’audience avec une main de fer », a déclaré Pirro. « Dis-nous comment tu as fait. »

« Eh bien, tout était une procédure standard », a répondu Schroeder. « C’est pourquoi j’ai ordonné à l’accusation de ne pas utiliser le mot ‘victimes’. C’étaient des émeutiers, et ils n’étaient pas fusillés, ils étaient foutus. Mais cela n’a en aucun cas donné à mon client un avantage injuste. »

« Maintenant, vous avez dit ‘mon client’, vous voulez dire l’accusé ? » demanda Pirro.

« Oh oui. Bien sûr », a-t-il déclaré. « Je continue à faire ça. »

Pirro a ensuite pivoté pour couvrir quelques autres gros titres de la semaine, y compris Rep. Kevin McCarthy (D-CA) prononçant un discours de plus de huit heures dans le but de retarder le vote sur la loi Build Back Better Act et le président Joe Bidenla coloscopie.

La fin de l’ouverture à froid a comporté une longue et décousue interview en tête-à-tête avec l’ancien président Donald Trump, joué par James Austin Johnson.

Regardez ci-dessus, via SNL

