Jeanne Mancini : La Marche des femmes ne parle pas pour moi ou pour beaucoup d’autres qui valorisent les vies humaines

in

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ceux qui s’attendent à ce que la Marche des femmes de cette année à Washington soit un rassemblement accueillant toutes les femmes seront déçus. Au lieu de cela, ils trouveront un monolithe de pensée presque exclusivement axé sur l’idéologie pro-avortement. Malheureusement, depuis le début, la marche a porté sur l’extrémisme.

Il n’est pas surprenant que la marche de cette année fasse du soutien à l’avortement son thème macabre. “Nous assistons à la menace la plus grave pour l’accès à l’avortement de notre vivant”, déplorent les organisateurs. “Nous devons envoyer un message sans équivoque sur notre farouche opposition à la restriction de l’accès à l’avortement et à l’annulation de Roe v. Wade avant qu’il ne soit trop tard.” (Et bien sûr, Planned Parenthood, qui bénéficie financièrement de l’avortement, participe à l’organisation de l’événement.)

Sur le rôle de ce terme à la Cour suprême est une limite modeste sur les avortements après 15 semaines.

JANICE DEAN : LES VICTIMES DE COVID EN MAISON DE SOINS MÉRITENT JUSTICE. C’EST NOTRE PROCHAINE ÉTAPE

Au cours des cinq décennies qui se sont écoulées depuis Roe v. Wade, la science médicale a fait des progrès étonnants. Nous savons maintenant que le cœur d’un bébé commence à battre vers cinq semaines, et une étude récente a révélé que les bébés pouvaient ressentir de la douleur dès 12 semaines.

Plus de Opinion

Ces découvertes et bien d’autres devraient façonner notre approche de l’avortement, surtout après 15 semaines, mais les défenseurs de l’avortement sont coincés dans le passé.

La foule de la Marche des femmes ne fait aucun effort pour suivre la science émergente en ce qui concerne le développement embryonnaire. Il ne fait pas non plus de distinction entre les avortements précoces et les procédures qui aboutissent à l’infanticide. Malheureusement, « l’égalité des droits pour les femmes à naître » ne figure pas dans la plate-forme politique.

La vérité est que l’avortement se termine toujours par une tragédie pour la mère et l’enfant. En plaçant l’avortement avant tout, ces militants de l’avortement perdent rapidement des femmes comme moi – et les millions de bébés filles dont la vie a été perdue à cause de l’avortement depuis 1973.

Les droits authentiques des femmes ne doivent jamais bafouer le droit fondamental d’autrui à la vie.

Cet événement est si éloigné des premières suffragettes comme Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton, qui, il y a plus d’un siècle, ont pris une position courageuse contre l’avortement précisément pour autonomiser les femmes. Stanton a qualifié l’avortement de “mal criant” et Anthony a condamné “les avortements et les infanticides” dans son célèbre discours sur la pureté sociale.

Des pionniers comme Stanton et Anthony ont réalisé à juste titre que l’annulation de pratiquement toutes les restrictions sur l’avortement aurait également de graves conséquences sur la sécurité des femmes – sans parler de son impact psychologique et sociétal négatif.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

La recherche a montré qu’autoriser les avortements tardifs et les pilules abortives vendues par correspondance mettrait en danger la santé des femmes.

Non seulement cela, mais les droits authentiques des femmes ne doivent jamais bafouer le droit fondamental à la vie d’autrui – y compris cette moitié de l’humanité qui est la vie des femmes. Des preuves récentes montrent que même en Amérique, il peut y avoir un changement vers l’avortement sélectif ciblant les bébés filles.

Les États-Unis entretiennent déjà une tristement célèbre compagnie avec la Chine sur l’avortement tardif – ne laissons pas l’avortement faire ce que la guerre de plusieurs décennies de la Chine contre les bébés filles a fait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Marche des femmes de cette année ne vise pas à suivre la science ou tout ce qui élève les femmes ou l’humanité. Lorsque nous marchons pour la vie chaque année en janvier, nous accueillons tous les êtres humains – plus particulièrement les femmes enceintes et leurs enfants à naître.

La « Marche des femmes » ne parle pas pour moi ou pour les millions de femmes qui valorisent la vie humaine – elle est complètement décalée.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE JEANNE MANCINI