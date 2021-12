Jeannie Mai et Jeezy célèbrent avec style à la baby shower

Jeannie Mai est dans la fin de sa grossesse, mais elle et son mari Jeezy sont toujours en train de célébrer. Mai s’est rendue sur Instagram pour partager des images des coulisses de la dernière douche de bébé du couple. Dans un thème du pays des merveilles d’hiver avec tout le monde vêtu de sa plus belle tenue blanche, Mai sourit et semble surprise par le décor. Elle appelle affectueusement leur bébé « Baby J », un clin d’œil au nom de famille de Jeezy, Jenkins, ou « Baby Snow », une phrase par laquelle le rappeur est connu.

« Comment suis-je à nouveau amoureux… mais cette fois avec quelqu’un que je n’ai jamais rencontré ? » Elle a sous-titré une photo et une vidéo de la douche. « Baby J n’est même pas encore là, mais nous avons réuni nos amis et notre famille d’une manière que seul Dieu peut faire. Merci, merci à tous nos amis qui ont jeté cette douche d’amour. Et merci au seul et unique @ katrinaselegantevents qui ont transformé notre maison en un paradis hivernal »

Mai a documenté sa grossesse depuis qu’elle est devenue publique sur sa chaîne YouTube Hello Hunnay. Elle était auparavant catégorique sur le fait qu’elle ne voulait jamais avoir d’enfants. Mais depuis qu’elle a rencontré Jeezy et qu’elle est tombée amoureuse, elle a dit qu’il l’avait fait se sentir suffisamment en sécurité pour se lancer dans le voyage de la maternité. Ce sera le premier enfant de Mai et le troisième de Jeezy. Il a deux enfants issus de relations antérieures.

Le co-animateur du Real a célébré avec une douche à thème jaune lancée par des amis auparavant. Pour la célébration, elle portait une robe longue jaune vif. La fête comprenait des décorations conçues sur mesure, avec de nombreux bouquets de ballons et de fleurs. Il y avait aussi un gâteau épique à trois couches conçu pour ressembler à un globe terrestre posé sur une valise avec un dessus de gâteau qui disait: « Oh, les endroits où bébé Jenkins ira. »

S’adressant à Women’s Health en septembre, elle a déclaré que découvrir la grossesse était « le plus beau signe que tout est possible, que vous n’êtes pas en contrôle et que Dieu a un plan ». Elle avait déjà essayé la FIV après avoir appris qu’elle avait des problèmes de fertilité dans la quarantaine. Mai, qui a 42 ans, a découvert qu’elle était enceinte avant ses noces et dit que cela s’est produit naturellement.

« Être maman est de loin le rôle le plus difficile au monde », a-t-elle déclaré à Women’s Health. « Maintenant que nous amenons un autre Jenkins dans l’image. Je ne sais pas à quoi m’attendre », a-t-elle dit, ajoutant de Jeezy, qui est père de deux enfants, « C’est un papa incroyable, [and it] me submerge d’encore plus d’amour. »