Jeannie Mai et Jeezy semblent avoir demandé une licence de mariage en Géorgie ⋆ .

Près d’un an après l’annonce de leurs fiançailles, l’hôte de « The Real » et le rappeur de « Soul Survivor » suscitent des spéculations selon lesquels ils sont susceptibles de se marier avant la fin de 2021.

AceShowbiz –

Jeannie Mai et Jeezy (Jeune Jeezy) va peut-être bientôt se marier. Près d’un an après avoir rendu public leur engagement, « Le vrai”Co-animateur et le rappeur“ Soul Survivor ”ont été dévoilés pour avoir demandé une licence de mariage en Géorgie.

La femme de 42 ans et son fiancé, comme le rapporte TMZ, ont demandé le document au greffier du tribunal du comté de Fulton, à Atlanta, le lundi 29 mars. valable six mois en Géorgie.

Jeezy et Jeannie ont commencé à sortir ensemble en novembre 2018 et sont devenus officiels sur Instagram avec leur romance en septembre 2019. Le MC, de son vrai nom Jay Jenkins, a finalement proposé à sa petite amie le 27 mars 2020.

Offrant plus de détails sur les fiançailles du couple était un représentant du « Danser avec les étoiles”Alun. « [They] étaient prêts pour un voyage au Vietnam en avril. Quoi [she] je ne savais pas c’est que [he] prévoyait de proposer », a déclaré le représentant à PEOPLE en avril. « À la place, [he] a décidé d’amener le Vietnam au [her] avec une soirée surprise en quarantaine dans sa maison remplie de nourriture et de décor vietnamiens.

En novembre de la même année, Jeannie a révélé à Access qu’elle et son fiancé auraient deux cérémonies de mariage puisqu’ils viennent d’horizons différents. «Ma mère étant vietnamienne veut un mariage traditionnel très vietnamien. Elle veut que Jay, mon fiancé, porte le costume vietnamien et fasse certaines des pratiques vietnamiennes comme la cérémonie du thé », a-t-elle expliqué.

«Je veux évidemment un lancer amusant avec de la pizza par la suite. Je veux avoir quelques danses «Dancing with the Stars» à notre réception. Nous avons donc décidé que nous allions organiser deux mariages », a poursuivi l’animateur de télévision. «Nous allons en avoir un comme moi et Jay le souhaitons et ensuite nous en aurons un pour Mama Mai, juste parce que si nous ne le faisons pas, nous allons l’entendre pour le reste de nos vies.