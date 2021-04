Jeannie Mai se marie avec Jeezy ⋆ .

Instagram

Le co-animateur de « The Real » et le rappeur de « Soul Survivor » se marient lors d’une cérémonie intime à Atlanta, quelques jours à peine après avoir apparemment demandé une licence de mariage.

Félicitations pour Jeannie Mai et Jeezy (Jeune Jeezy). Quelques jours à peine après avoir été dévoilés pour avoir demandé une licence de mariage, « Le vrai»La co-animatrice a révélé qu’elle et le cracheur de« Soul Survivor »se sont mariés en partageant une première photo de leur mariage.

Utilisant Instagram le jeudi 1er avril, la beauté de 42 ans a publié une photo en noir et blanc d’elle portant une superbe robe de mariée Galia Lahav. Dans l’accompagnement du message, elle a écrit: «Tu seras à jamais mon ‘je fais’ [love] Mme Jeannie Mai Jenkins. »

Le cliché de Jeannie a depuis été inondé de commentaires de félicitations de ses célèbres amis. Un en particulier était Vivica A. Fox qui a déliré, «FÉLICITATIONS REINE! #La vie est belle. » Chrissy Metz jaillit, «Félicitations !!! Si magnifique! » Ambre Riley puis a fait écho, « Félicitations. »

Jeannie et Jeezy, qui souhaitaient auparavant échanger leurs vœux de mariage au lac de Côme ou dans le sud de la France, se sont mariés lors d’une cérémonie intime à leur domicile à Atlanta le 27 mars. «Nous avions vraiment hâte d’avoir tous nos amis et notre famille. là pour célébrer », a-t-elle déclaré dans une interview avec Vogue,« mais nous avons dû changer tous nos projets de mariage en raison de COVID. »

«Après le décès inopiné de la mère de Jeezy, nous avons rapidement appris que la vie était trop courte. Et à la fin de la journée, Jeezy et moi voulions vraiment devenir mari et femme », a poursuivi la nouvelle épouse. «Nous avons donc décidé de transformer notre mariage original en un mini-argent, où nous avons échangé nos vœux devant notre famille immédiate et quelques amis proches.»

Le « Danser avec les étoiles»Alun a rendu public son mariage avec le MC quelques jours seulement après qu’ils auraient demandé une licence de mariage. TMZ a affirmé que le couple avait demandé le document au greffier du tribunal du comté de Fulton, à Atlanta, le lundi 29 mars.

Le couple de jeunes mariés a commencé à sortir ensemble en novembre 2018 et a officialisé sa romance sur Instagram en septembre 2019. Le rappeur, de son vrai nom Jay Jenkins, a posé la grande question le 27 mars 2020.

