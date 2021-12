Les individualistes qui marquent le rock mainstream sont difficiles à trouver. Aujourd’hui, nous célébrons le souvenir d’un événement unique. Frank Zappa est décédé, entouré de sa famille, le 4 décembre 1993. Il n’avait que 52 ans et avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate deux ans plus tôt. Avec une certaine irrévérence affectueuse qu’il aurait appréciée, sa famille a annoncé: « Le compositeur Frank Zappa est parti pour sa dernière tournée juste avant 18h00 samedi. »

Non-conformiste dans l’âme et satirique hors pair qui prenait néanmoins sa musicalité très au sérieux, Zappa a laissé un énorme héritage de musique enregistrée. Le multi-instrumentiste, compositeur, producteur et leader né dans le Maryland et basé à Los Angeles est peut-être mieux connu pour la marque qu’il a laissée sur la contre-culture rock expérimentale de la fin des années 1960. Mais son influence s’est étendue aux mondes du jazz, de la musique classique et électronique, et son amour de l’expérimentation était présent dans chacun d’eux.

Moins connue est l’influence du R&B et du blues des années 1950 sur Zappa, curieux de musique, qui avait une amitié durable depuis le lycée avec Don Van Vliet, pour trouver plus tard une notoriété similaire dans le rock underground comme Capitaine Cœur de Bœuf, L’éducation rock’n’roll de rigueur de ses jeunes années, et sa scolarité à la guitare, ont finalement conduit à la formation des Mothers of Invention, et à un premier album en 1966, Freak Out, qui sonne toujours extraordinaire près d’un demi- siècle plus tard. À cette époque, cela sonnait presque comme s’il venait de l’espace.

« En avance sur son temps » est un cliché qui s’applique pourtant à ça et presque tout dans le canon Zappa. Cet album n’a atteint que la 130e place aux États-Unis, mais gagnerait plus tard sa place au Grammy Hall of Fame. Même si les ventes n’ont jamais été sa motivation, au fur et à mesure que son travail s’étendait, il y avait des certifications d’album d’or pour les Mothers’ Over-nite Sensation et Apostrophe.

Tout résumé désinvolte de sa créativité est malavisé et, en tout cas, impossible, mais un auditeur pour la première fois du travail de Frank pourrait être attiré par ces premiers albums, ou par la vague de la fin des années 1970 qui a produit Sheik Yerbouti (réédité sur 180 grammes vinyle par Universal Music Catalogue), les deux projets Joe’s Garage et l’exploration classique des années avant sa mort. Prolifique jusqu’au bout, il place 34 albums au palmarès Billboard en seulement 14 ans.

Écoutez le meilleur de Frank Zappa sur Apple Music et Spotify.

« J’écris de la musique parce que je veux savoir à quoi ça ressemble », a déclaré Zappa à l’International Times en 1969. « Parfois, lorsque je l’écris sur papier, je n’ai pas la moindre idée de ce que ça va être quand ça sera joué, Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir avant de l’avoir entendu, parce que je veux le faire descendre aussi vite que possible avant d’oublier ce que je fais, alors je suis aussi surpris que n’importe qui d’autre quand c’est fait, parfois. »

Achetez le coffret de quatre CD Halloween 73 et le CD unique Halloween 73 Faits saillants.