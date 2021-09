Jed Duggar fait face à une réaction contre la blague COVID-19 dans l’annonce de la grossesse

in

“Elle a été testée positive, mais pas pour Covid.”

C’est la légende punny Jed Dugger (sur 19 Kids and Counting and Counting On fame) a choisi sur Instagram en dévoilant sa femme, Katey nakatsu, est enceinte de leur premier enfant.

Jed, 22 ans, a ajouté un clin d’œil à son message et a renvoyé les fans au vlog du couple de l’annonce de leur bébé. “Je me sens un peu bizarre ces dernières semaines. J’ai des crampes, des ballonnements”, a expliqué Katey, 23 ans, à l’écran. “Nous venons de décider que je dois faire un test de grossesse.” intervint Jed en criant : “C’est positif ! Woo !”

Le couple, qui s’est marié dans l’Arkansas en avril, a partagé des photos d’eux-mêmes en train de s’embrasser en tenant une pancarte indiquant “Baby Duggar Spring ’22”.

Pourtant, les fans n’étaient pas aussi ravis pour les futurs parents à cause de la blague “insensible”. Jed a limité les commentaires sur sa publication Instagram, avec des membres de sa famille Jill Dillard, Jérémie duggar, Claire dugger et Jason duggar en leur souhaitant un grand bravo.