Jeddah conviendra mieux à Mercedes qu’à Red Bull, pensent les deux équipes · .

Les deux équipes en lice pour le championnat s’attendent à ce que le nouveau circuit de la corniche de Jeddah, qui accueillera la course de ce week-end, convienne davantage à Mercedes qu’à Red Bull.

Le parcours de 6,1 kilomètres qui a été construit pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite devrait permettre des temps au tour rapides avec des vitesses moyennes supérieures à 250 km/h et des vitesses de pointe allant jusqu’à 322 km/h. Mercedes, qui a remporté les deux dernières courses, a eu tendance à être plus forte sur des pistes plus rapides cette année.

Avant la course de ce week-end, Red Bull traîne Mercedes de cinq points au championnat des constructeurs. Max Verstappen peut décrocher le titre des pilotes ce week-end, mais Lewis Hamilton a réduit son avance au classement à seulement huit points avec des victoires consécutives.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a prédit un combat serré pour le championnat au cours des deux derniers tours. « Je pense que ça va être serré », a-t-il déclaré. « La prochaine piste devrait sans doute favoriser Mercedes. Abu Dhabi, avec les modifications apportées là-bas, qui sait.

« Mais ça a été incroyablement serré, donc nous entrons dans ces courses avec huit points d’avance au championnat des pilotes, nous avons réduit l’avance au championnat des constructeurs à cinq points. Les deux sont donc pleinement en jeu et c’est fantastique car nous sommes maintenant au point culminant de ce championnat du monde. »

Mercedes a profité du week-end du Grand Prix du Brésil pour installer un nouveau moteur sur la voiture de Hamilton. Après être passé à un exemple plus ancien la dernière fois, il utilisera à nouveau la nouvelle unité ce week-end pour les longues zones d’accélération à Djeddah.

La course de dimanche sera la deuxième consécutive sur un circuit dont la F1 n’a aucune expérience préalable. « C’est une autre inconnue et nous avons vu des changements de performances assez importants au cours des dernières courses », a déclaré Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie des pistes de Mercedes.

« Si nous regardons la piste saoudienne, je pense que cela devrait nous convenir. Pour Lewis, nous avons le moteur le plus puissant pour aller dans la voiture, donc ça va lui donner un coup de pouce utile.

Cependant, Shovlin a souligné que l’équipe avait été surprise par les performances de son rival lors des courses précédentes cette année.

« La piste devrait convenir à la voiture, mais nous aurions probablement dit cela à Austin », a-t-il déclaré. « Nous aurions pensé que nous devrions être en mesure de mettre en place une configuration décente et de mener le combat contre Red Bull et ils avaient un peu d’avantage là-bas. Nous sommes donc toujours prudents pour aller à une course en pensant que tout va aller dans notre sens.

« Ce que nous savons, cependant, ce sont les choses que nous devons bien régler sur les réglages, ce dont nous avons besoin pour bien régler les pneus et comment ils fonctionnent. »

Shovlin a déclaré que les séances d’essais d’ouverture seront vitales pour avoir une idée des performances de la voiture ce week-end. « Avec un nouveau circuit, arriver en bonne forme est tellement important [for] la courbe d’apprentissage. Si vous avez une bonne voiture pour commencer, vous pouvez simplement l’améliorer à partir de là.

