Jeddah Corniche Circuit le circuit urbain le plus rapide du monde

Le circuit de la corniche de Djeddah, qui a été annoncé comme le circuit urbain le plus rapide du monde, devrait accueillir le premier Grand Prix d’Arabie saoudite le 5 décembre.

Deuxième plus long à 6,175 km

On sait que le circuit de la corniche de Djeddah est en passe de devenir le deuxième plus long du calendrier 2021 avec 6,175 km, plus court que Spa avec un peu plus de 800 m. Il faudra au coureur moyen 1 m 27,9 s pour boucler un tour en qualification et 1 m 33,8 s dans une course de 50 tours, selon l’analyse faite par la Formule 1, qui est basée sur trois zones DRS.

12 degrés

L’analyse faite par la F1 a confirmé qu’il y a plusieurs virages rapides autour de la piste de 27 virages. Onze d’entre eux sont des droitiers, tandis que seize sont des gauchers. L’un d’eux est l’épingle à cheveux Turn 13 qui est située à 12 degrés, ce qui est trois degrés plus raide que les virages relevés d’Indianapolis et seulement sept plus courts que celui de Zandvoort.

Une vitesse moyenne de 252,8 km/h

En lui donnant le titre de circuit urbain le plus rapide du monde, la F1 a affirmé que les voitures atteindraient une vitesse maximale de 322 km/h, avec une vitesse moyenne de 252,8 km/h, seulement un peu plus lente que celle de Monza si nous suivons 2021 calendrier.

3 300 morceaux d’un mur de béton pour la sécurité

Une piste plus longue signifie qu’il devrait y avoir un nombre important de procédures de sécurité à Djeddah. Il y a déjà 13 km de clôtures de capture, qui empêcheront les débris d’atteindre les zones de spectateurs, ainsi que 3 300 morceaux de mur de béton qui seront placés ensemble, ainsi que 3 000 barrières TecPro dans le circuit.

37 000 tonnes d’asphalte

La construction de la voie se poursuit à un rythme continu, avec plus de 1 200 équipes de construction sur le point de terminer le processus de stratification de l’asphalte. Une fois terminé, nous verrons 37 000 tonnes d’asphalte placées sur la piste.

Sept Tribunes

Tilke, qui est célèbre pour avoir participé à plusieurs circuits du calendrier F1, s’est associé à l’équipe Motorsport de F1 pour concevoir une piste qui place les dépassements au centre du projet. L’accent a été mis sur la qualité des dépassements au lieu des dépassements faciles assistés par le DRS. Sept tribunes, aux côtés des T1 et T27 qui sont les meilleurs endroits pour assister à l’événement si vous comptez augmenter vos chances de voir un col.

à 12 km

Le circuit de la corniche de Djeddah est situé quelque part sur les rives de la mer Rouge, vous pouvez donc être sûr que le cadre sera incroyable. Vous verrez des récifs coralliens saisissants à l'ouest, les déserts au nord et des montagnes géantes à l'est. Le circuit lui-même a été construit entre la mosquée de l'île et le nouveau port de plaisance, situé à 12 km du centre de la deuxième ville du pays, Jeddah.

1 500 lux

Le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite serait une course nocturne, et on peut s’attendre à ce que des projecteurs soient placés partout autour du circuit, ce qui donnera des niveaux d’éclairage de 1 500 lux, ce qui explique ses 20 000 mètres de câblage électrique repérés lors de sa construction.