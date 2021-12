Jeddah Corniche Circuit ruée vers l’adrénaline, les erreurs seront punies

Les pilotes ont été unanimes à faire l’éloge du tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah, la dernière piste du calendrier de la Formule 1, le décrivant comme une « poussée d’adrénaline » avec des défis ainsi que des dangers qui vont rendre les qualifications et la course intéressantes.

Le site du premier Grand Prix d’Arabie saoudite a été construit en un temps record, les finitions étant toujours appliquées lors de la première journée d’essais. C’est Monaco sous stéroïdes, joué en avance rapide et se révélant déjà tout aussi impitoyable.

Néanmoins, tous les pilotes ont salué la 77e édition de la F1 après deux heures d’essais libres vendredi. Voici ce qu’ils avaient à dire sur le circuit de la corniche de Djeddah :

Lewis Hamilton: « La piste était rapide – incroyablement rapide et avec aussi beaucoup d’adhérence. Une fois que vous êtes dans le rythme, c’est beau à conduire.

Valtteri Bottas : « La piste est vraiment cool, c’est plein de gaz et près des murs à grande vitesse, c’est exactement ce que vous voulez et appréciez – c’est une montée d’adrénaline. »

Max Verstappen : « Dans l’ensemble, c’est une piste vraiment cool, il y a beaucoup de virages rapides et c’est amusant à conduire. »

Sergio Perez : « C’était très amusant aujourd’hui, c’est un très beau circuit, il est très rapide et agréable à piloter. Ça va être délicat de se qualifier avec la gestion du trafic. »

Carlos Sainz : « Il suffit d’apprendre à connaître la piste et de s’habituer à un type de circuit si différent. Aller à ces vitesses entre les murs est vraiment intense et vous donne une grosse montée d’adrénaline.

Charles Leclerc : « J’ai vraiment aimé la piste elle-même et je dirais que la meilleure partie à conduire est autour de la section à grande vitesse. Il est cependant impitoyable et il n’y a pas de place pour les erreurs. La partie la plus difficile est d’entrer dans le bon rythme avec tous les angles morts qui existent. Mais dès que vous le faites, c’est encore plus excitant à conduire.

Kimi raikkonen: « C’est un circuit très rapide, avec beaucoup de virages rapides, ce qui signifie qu’il ne sera pas facile de doubler sans un grand différentiel de vitesse. Je dis beaucoup de virages rapides, mais il y en a beaucoup plus sur la carte que ce que l’on ressent dans la voiture. Seulement environ la moitié d’entre eux sont de vrais virages, la plupart d’entre eux sont à plat et peuvent tout aussi bien être des lignes droites ! Effectivement, au moins ce circuit est différent de beaucoup d’autres et c’était tout à fait correct à piloter. Gérer le trafic en qualifications sera délicat, surtout dans les parties rapides.

Pierre Gasly : « J’aime vraiment conduire sur cette piste, les virages sont incroyables et il y a une grosse montée d’adrénaline quand vous êtes là-bas. »

Yuki Tsunoda : « C’est une piste vraiment amusante, en particulier le premier secteur, je n’ai jamais conduit un circuit avec des virages comme celui-ci auparavant, donc c’était assez spécial. »

Daniel Ricciardo : « C’est un circuit difficile mais cela le rend vraiment excitant. Il a une bonne fluidité, une bonne adhérence, donc je suis content du tracé. Je pense que c’est assez différent de ce à quoi nous sommes déjà allés, donc c’est toujours amusant.

Lando Norris : « un nouveau circuit, un nouveau défi et excitant de sortir et de ressentir le circuit. Certainement l’un des plus difficiles à assembler et à obtenir la précision nécessaire pour être près des murs – mais pas trop près, évidemment.

Sebastian vettel: « C’est une piste rapide et amusante à piloter, mais il est difficile de boucler un tour. J’ai réussi à prendre le rythme cet après-midi et je me sentais en confiance dans la voiture, mais c’est devenu plus délicat dans les conditions nocturnes.

Balade de Lance : « C’était cool de découvrir le circuit pour la première fois aujourd’hui et c’est une piste très rapide. Je pense que nous pouvons voir que les dépassements seront difficiles dimanche, donc les qualifications seront très importantes. Nous n’avons pas une grande zone de freinage pour faciliter les dépassements, mais cela signifie que la piste est vraiment fluide. »

Fernando Alonso : « J’aime la piste. Chaque nouvelle piste demande beaucoup de travail et je pense que nous en avons traversé pas mal aujourd’hui. Le circuit semble rapide comme prévu, mais il semble également avoir une adhérence assez élevée, ce qui a été une bonne surprise, surtout pour un circuit urbain.

Esteban Ocon : Ce n’est certainement pas un circuit facile à maîtriser car il est très rapide et très exigeant physiquement. Surtout, je dirais que c’est difficile pour l’efficacité mentale et pour rester concentré tout le tour, même dans les lignes droites où il faut garder un œil sur les voitures plus lentes devant. Vous devez être absolument dessus ici dans tous les aspects. L’adhérence était bonne dès le départ et j’ai été assez impressionné par cela. Nous avons vu de nouvelles pistes dans le passé avec une mauvaise adhérence, donc c’était une bonne surprise ici de pouvoir pousser tout de suite.

George Russell : « C’est une piste incroyablement rapide et elle vous punit lourdement si vous faites une erreur. Vous devez être très précis avec l’endroit où vous positionnez la voiture et demain en qualifications, ce sera très délicat.

Mick Schumacher : « C’est très rapide et assez intense. Je pense que nous devons apprendre la piste et la comprendre et maintenant j’attends avec impatience demain. Les conditions de piste s’améliorent beaucoup car c’était très sale au début, donc je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’évolution de la piste en général.

Nikita Mazepin : « C’est une piste très différente de ce que nous avons connu cette année – et pas seulement cette année pour moi – mais dans ma carrière. C’est une piste qui demande beaucoup de confiance et de savoir où elle va, car beaucoup de virages se ressemblent.

Dimanche, le Jeddah Street Circuit accueille la 21e manche de la 22e course du championnat du monde de F1 2021.

L’œil dans le ciel avait la meilleure vue sur l’action FP2 🚁#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfzjpg9ua6 – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021