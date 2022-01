Jedi Fallen Order 2 révélé avant juin, pourrait être lancé fin 2022 – rapport

Il semble que le Jedi Padawan nouvellement présenté préféré de tous, Cal Kestis, pourrait revenir sur le devant de la scène avec son vaisseau Stinger Mantis et son groupe hétéroclite d’adeptes. Si de nouveaux rapports sont à croire, Star Wars Jedi : Ordre déchu 2 est en préparation pour une révélation pré-E3 avec une date de lancement potentielle à la fin de 2022.

Cette information vient de l’initié de l’industrie et bavard incessant Jeff Grubb, qui a commencé à parler de la suite non annoncée dans un flux Giant Bomb. Grubb estime que l’éditeur EA et le développeur Respawn veulent lancer le jeu « de manière significative » avant le coup d’envoi de l’E3 en juin de cette année.

Cela donnera au studio et à l’éditeur tout le temps nécessaire pour mettre le titre en avant et devant les yeux des gens avant une sortie potentielle fin 2022.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler d’une suite pour le jeu. À la fin de 2019, le développeur de Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn, a publié trois offres d’emploi spécifiquement pour l’équipe Star Wars, suggérant que le travail sur le jeu est en cours depuis un certain temps maintenant.

Ce n’est pas vraiment une surprise que nous voyions une suite au jeu ; le premier titre a reçu des critiques largement favorables de la part des critiques et a été un succès commercial, se vendant à plus de 10 millions d’exemplaires d’ici 2020.

EA détient les droits sur les jeux de console Star Wars jusqu’en 2023, l’éditeur a donc toutes les chances d’investir dans plus de jeux Star Wars avant l’expiration de ce contrat – donc même si Jedi Fallen Order 2 n’atterrit pas en 2022, vous pouvez probablement vous y attendre avant l’expiration du contrat.

Il n’y a eu aucun mot officiel d’EA ou de Respawn sur la suite au moment de la rédaction, donc, comme toujours, prenez ces informations sur le jeu avec une pincée de sel jusqu’à ce que vous obteniez la confirmation officielle des personnes qui le font.