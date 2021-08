JEE Advanced 2021 : date d’examen ; vérifier la date du formulaire de demande, d’autres détails

Les candidats, à l’aide de leur copie de réponse, seront en mesure d’identifier les domaines et les questions qu’ils ont correctement notés et les domaines qui leur manquaient lors de l’examen.

L’Institut indien de technologie (IIT) de Kharagpur a annoncé la date de l’examen JEE Advanced 2021. Selon le calendrier publié par IIT Kharagpur, l’examen JEE Advanced se déroulera le 3 octobre 2021. Le processus de candidature à l’examen JEE Advanced commencera également à partir du 11 septembre et se terminera le 16 septembre. Tous les candidats souhaitant passer le JEE Les examens avancés doivent terminer leur processus de demande d’examen avant 17 h 00 le 16 septembre, car plus aucune demande ne sera acceptée par le portail après l’expiration de la date limite. Les candidats doivent également noter qu’après avoir soumis leur formulaire de candidature, ils devront également déposer les frais d’examen avant la date limite stipulée de 17 heures le 17 septembre. Pour postuler en ligne, les candidats peuvent visiter le site officiel – jeeadv.ac.in.

Le calendrier publié mentionnait également que la carte d’admission pour l’examen JEE Advanced serait publiée le matin du 25 septembre à 10 heures. Une fois l’examen passé le 3 octobre, les candidats seront également autorisés à télécharger leur copie de réponse à partir du 5 octobre. Les candidats, à l’aide de leur copie de réponse, pourront identifier les domaines et les questions qu’ils ont correctement notés et les domaines qui leur manquaient. pendant l’examen.

Modèle d’examen avancé JEE

L’examen se déroulera en deux phases – Papier 1 et Papier 2. Les deux papiers seront menés sur le système Computer Based Test (CBT) et les candidats devront résoudre des questions de trois matières principales – Physique, Mathématiques et Chimie. Les deux articles dureront 3 heures chacun et les candidats doivent viser à résoudre autant de questions que possible pendant le temps imparti. Alors que la première épreuve se déroulera entre 9h et 12h, la deuxième épreuve se déroulera entre 14h30 et 17h30. Jusqu’à 2,5 lakh candidats qui se sont déjà qualifiés pour l’examen JEE Mains passeront l’examen JEE Advanced et les étudiants se verront attribuer les meilleures institutions d’ingénierie du pays sur la base de leurs notes à l’examen JEE Advanced.

JEE Advanced : comment postuler

1. Les candidats devront visiter le site officiel – jeeadv.ac.in.

2. Une fois que les candidats ont atteint le site Web, ils devront cliquer sur le lien d’inscription indiquant l’inscription avancée JEE.

3. Tous les détails du formulaire de candidature doivent être remplis dans le formulaire d’inscription en ligne.

4. Une fois le formulaire accepté, les candidats doivent également effectuer leur paiement pour finalement compléter le formulaire de candidature JEE Advanced.

