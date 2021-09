JEE Main 2021 Result Download 2021: Comment télécharger JEE Main 2021 Result 2021 En ligne sur jeeadv.ac.in, inscrivez-vous JEE Advanced, JEE Advanced 2021 inscription

Les candidats qui réussissent le JEE Advanced 2021 seront éligibles pour un siège d’ingénieur de premier cycle dans les IIT. (Déposer)

JEE avancé 2021 : L’Institut indien de technologie (IIT) de Kharagpur organisera le JEE Advanced 2021, le calendrier révisé des candidatures étant annoncé. Selon la dernière notification, l’inscription au JEE Advanced 2021 débutera mercredi soir et se terminera lundi 17h00. Les candidats devront s’inscrire au JEE Advanced 2021 sur son site officiel.

Les candidats qualifiés pour JEE Advanced 2021 pourront payer leurs frais d’inscription, qui ont été fixés à Rs 2 800, avant 17 heures le 21 septembre. Pour les candidats des catégories féminines et réservées, les frais de candidature ont été fixés à Rs 1 400. L’examen devrait avoir lieu le 3 octobre. Cependant, seuls les candidats qui se sont classés parmi les 2,5 meilleurs lakh du JEE Main 2021 sont éligibles pour postuler au JEE Advanced 2021.

Comment s’inscrire au JEE Advanced 2021 : Les candidats qui se qualifient pour JEE Advanced 2021 via JEE Main 2021 devront visiter le site officiel et cliquer sur le lien d’inscription sur la page d’accueil. Ils devraient ensuite remplir les informations requises, payer les frais d’inscription et soumettre le formulaire.

JEE Advanced 2021 Question Papers : JEE Advanced 2021 comprendra deux questions obligatoires, chacune d’une durée de trois heures. Chaque questionnaire comprendra trois sections pour la chimie, les mathématiques et la physique et se déroulera en mode test sur ordinateur.

Les candidats qui réussissent le JEE Advanced 2021 seront éligibles pour un siège d’ingénieur de premier cycle dans les IIT, à déterminer en fonction de leur rang et de leurs conseils.

Les candidats éligibles pour JEE Advanced 2020 qui ne se sont pas présentés à l’examen en raison de Covid-19 ou d’autres raisons associées apparaîtront pour JEE Advanced 2021 sans passer pour JEE Main 2021.

Outre les IIT, les instituts indiens d’enseignement et de recherche scientifiques, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology (Rae Bareli), Indian Institute of Space Science and Technology (Thiruvananthapuram), Indian Institute of Petroleum and Energy (Visakhapatnam) utilisent également JEE Advanced scores.

