JEE Main 2021 Result Download 2021: Comment télécharger JEE Main 2021 Result 2021 En ligne sur ntaresults.nic.in, téléchargez le résultat JEE Main, inscription JEE Advanced 2021

Inscription JEE Advanced 2021 : L’inscription JEE Advanced, qui devait commencer lundi, n’a pas encore commencé. L’Institut indien de technologie de Kharagpur lancera le processus après que la National Testing Agency (NTA) aura annoncé les résultats de la session finale du JEE Main.

Le président de JEE Advanced 2021, Debashish Chakravarty, a déclaré à IE Online qu’ils attendaient l’annonce du résultat principal de JEE avant de commencer le processus d’enregistrement de JEE Advanced.

La NTA devait annoncer le résultat du JEE Main le 10 septembre, le processus d’enregistrement du JEE Advanced devant commencer à partir du 11 septembre. L’enregistrement du JEE Advanced a été repoussé au 13 septembre en raison de retards dans la publication du résultat de la session finale du JEE Main.

Les candidats qui qualifient le JEE Main seront éligibles pour l’examen JEE Advanced, qui doit avoir lieu le 3 octobre. Le résultat du JEE Advanced devrait être annoncé le 15 octobre.

Comment vérifier le résultat JEE Main 2021 : Les étudiants ayant participé à la session finale du JEE Main 2021 devront se connecter au site officiel du JEE Main ou à celui de la NTA. En cliquant sur le lien « Afficher les résultats/carte de pointage » sur la page d’accueil, vous serez redirigé vers une page où les étudiants devront fournir leur date de naissance et leur numéro de demande JEE principal 2021. Après avoir entré les détails, le résultat sera affiché. La carte de pointage peut être téléchargée pour référence future.

Le résultat contiendra des détails, y compris le score centile de la NTA, le classement de toute l’Inde, le seuil de qualification, des détails personnels tels que le nom, la catégorie et l’état de l’étudiant. L’examen de cette année étant organisé en quatre sessions, la NTA considérera le meilleur score en centile pour les candidats qui ont participé à plus d’une session.

Le 8 septembre, la NTA a publié le corrigé final du JEE Main 2021 pour l’examen de la quatrième session.

