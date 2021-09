JEE Main 2021 : voici comment la coupure principale JEE a été déterminée

in

Les candidats qui obtiennent un centile NTA égal ou supérieur au seuil de qualification ou donné passeront au JEE (Photo: IE)

JEE Principal 2021 : La National Testing Agency (NTA) devrait déclarer prochainement le seuil de qualification pour le JEE Main 2021 ainsi que les résultats. Le seuil correspond au score percentile minimum qui rend un candidat éligible pour se qualifier pour JEE Advanced. Les candidats qui obtiennent un centile NTA égal ou supérieur au seuil de qualification ou donné passeront au JEE Advanced 2021 pour être admis dans 23 instituts IIT. Voyons ce qui détermine le seuil JEE Main et quels sont les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider du seuil JEE Main 2021.

Selon Careers 360, vous trouverez ci-dessous les facteurs pris en compte par les autorités lors de la décision de l’arrêt du JEE Main 2021 :

Candidats au total se présentant à l’examen

Niveau de difficulté du JEE Main 2021Nombre total de places disponiblesSeuils des années précédentes : JEE Main

Le seuil principal JEE est déclaré en tant que scores centiles et un processus de normalisation est utilisé par la NTA pour déterminer les scores centiles. “Comme l’examen se déroule en deux sessions par jour et sur plusieurs jours, ce processus de normalisation est utilisé pour assurer l’équivalence entre tous les papiers”, a déclaré Careers 360 dans l’Indian Express.

JEE Processus de normalisation principal : Voici comment les notes sont calculées ?

Les notes (centile) sont basées sur la performance relative de tous les candidats qui se présentent à l’examen. Voici la formule utilisée pour calculer le score percentile : 100 X Nombre de candidats apparus dans la « session » avec un score brut égal ou inférieur au candidat/nombre total de candidats qui sont apparus dans la « session »

Les candidats connaîtront bientôt les seuils de qualification ainsi que tous les rangs indiens des candidats de toutes les sessions. La NTA le déclarera bientôt. «Les lignes directrices sur l’inter-mérite seront utilisées pour décider des rangs de deux candidats ou plus qui ont obtenu le même centile. L’admission dans 31 NIT, 28 IIIT et 25 GFTI se fait en fonction des rangs des candidats dans le JEE Main », a noté Careers360 dans l’Indian Express.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.