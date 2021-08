jee main, jee mains, jee main 2021, jee main formulaire de demande, jee main 2021 session 4, jeemain.nta.nic.in 2021, jee main admit card 2021 date et heure de sortie, jee main 2022 date du formulaire de demande, jee main form date 2021, date d’août jee main, lien de résultat jee mains 2021, jee main nta.nic.in, site officiel principal de jee

La NTA a fixé au 11 août la date limite pour payer les frais d’examen pour l’examen JEE Main 2021 Session 4. (Crédit photo : PTI)

Quatrième session principale du JEE 2021 : La fenêtre de candidature principale JEE pour la quatrième session de 2021 a été rouverte par la National Testing Agency. Les étudiants en herbe peuvent postuler pour le papier 1 (BE/B.Tech) et le papier 2 (B.Arch et B.Planning) en ligne du 9 au 11 août sur le site officiel. L’examen doit avoir lieu les 26, 27 et 31 août et les 1er et 2 septembre. Les étudiants qui avaient déjà postulé pour la quatrième session pourraient également apporter des corrections à leurs formulaires d’examen pendant cette fenêtre, le National Testing L’agence a annoncé. L’agence a déclaré que la décision avait été prise après avoir reçu des demandes de réouverture de la fenêtre de candidature des étudiants.

L’agence avait annoncé les résultats de la troisième session ou session de juillet de l’examen la semaine dernière.

La National Testing Agency a déclaré dans une notification qu’elle avait décidé d’offrir aux étudiants une autre opportunité de postuler ou de se retirer de la session principale JEE 4 pour 2021 à la suite d’une demande persistante de la communauté. Il a déclaré que les candidats aspirants intéressés à comparaître pour le papier 2A (B.Arch.) et/ou le papier 2B (B.Planning), ainsi que BE/B.Tech. (Papier 1) pourrait apparaître pour JEE Main – 2021 Session – 4.

L’agence a fixé au 11 août la date limite pour payer les frais d’examen pour l’examen JEE Main 2021 Session 4. Il annoncera la date de téléchargement des cartes d’admission plus tard. L’agence a également déclaré que les étudiants qui avaient demandé la session plus tôt n’avaient pas besoin de présenter une nouvelle demande. Cependant, ces étudiants pourront modifier les détails, y compris la catégorie et le sujet, au besoin, au cours de cette fenêtre. La fenêtre sera ouverte jusqu’à 21h00 le 11 août.

L’agence n’autorisera pas les étudiants à apporter des corrections une fois le formulaire de candidature pour la session 4 fermé le 11 août, et a demandé aux candidats d’être très prudents lorsqu’ils remplissent leurs coordonnées.

