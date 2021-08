Jeepers Creepers: Reborn: 7 choses rapides que nous savons sur le film d’horreur

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La franchise Jeepers Creepers a été l’une des rares franchises d’horreur à succès à avoir démarré au cours des 20 dernières années. Jeepers Creepers n’a pas eu le même succès que des films comme Saw et The Conjuring, mais elle a introduit un nouveau monstre, The Creeper, dans le monde des films d’horreur. Freddy Krueger, Michael Myers et Jason Voorhees ne naissent pas tous les jours. Les films Jeepers Creepers ont construit une base de fans dévoués disposés et prêts à regarder The Creeper traquer sa proie tous les 23 ans pendant 23 jours au printemps. Maintenant, la franchise est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase avec Jeepers Creepers : Reborn.

Ce sera le quatrième film de la série, mais il pourrait s’agir d’un redémarrage en douceur de la franchise. Ce film promet aux fans de films d’horreur le même Creeper, mais avec quelques changements possibles et indispensables pour ajouter une nouvelle vie au monde que les fans aiment déjà. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Jeepers Creepers: Reborn, mais regardons les détails que nous avons.