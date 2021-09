Jeevansathi.com signe Mahesh Babu pour sa campagne #WeMatchBetter

Mahesh Babu collaborera avec la marque pour présenter ses valeurs et sa compréhension des traditions et de la culture Telugu

Jeevansathi.com a engagé l’acteur Mahesh Babu pour sa campagne #WeMatchBetter. La campagne à 360 degrés est conçue pour le public de langue télougou de la marque dans le but d’exhorter la communauté à faire confiance à Jeevansathi.com pour trouver les correspondances souhaitées.

Dans le cadre de l’association avec Jeevansathi, Mahesh Babu collaborera avec la marque pour présenter ses valeurs et sa compréhension des traditions et de la culture Telugu. Lançant la campagne avec un TVC de 25 secondes mettant en vedette Mahesh Babu sur des chaînes télougous de premier plan et des émissions percutantes comme Telugu Big Boss et Telugu KBC, la marque devrait laisser l’impression d’une plate-forme matrimoniale qui comprend la culture de la région, a déclaré la société dans un communiqué. .

Situé au milieu d’une cérémonie de réception en télougou, le TVC présente Mahesh Babu aidant un père inquiet à trouver un partenaire approprié pour sa fille via l’application Jeevansathi.com. De plus, Jeevansathi.com prévoit de diffuser des courts métrages dans le cadre de la campagne en cours à la télévision, selon une approche progressive. La portée à 360 degrés de la marque inclura également une présence sur les plateformes numériques populaires, les médias sociaux, la publicité imprimée et extérieure dans certaines villes.

Jeevansathi consiste à trouver le bon partenaire de vie, et en plus d’être l’un des plus grands noms de la fraternité cinématographique du sud de l’Inde, Mahesh Babu est également un véritable exemple de partenaire de vie engagé à long terme, Sumeet Singh, CMO, Info Edge , mentionné. « Cette campagne à 360 degrés a été conçue pour montrer à nos téléspectateurs que chez Jeevansathi.com, nous comprenons leurs besoins mieux que quiconque et avons une solution qui leur permet de choisir leurs partenaires de vie appropriés. Nous pensons sincèrement que l’influence de Mahesh Babu au sein de la communauté de langue télougou sera de bon augure pour Jeevansathi.com et nous aidera à renforcer notre position sur le marché », a-t-il ajouté.

“L’une des plus grandes décisions que nous prenons dans notre vie est de choisir le bon partenaire de vie pour nous-mêmes. Lorsque nous choisissons notre meilleure moitié, nous devons toujours considérer ce que nous avons en commun – ce qui intéresse notre partenaire et ce qui le rend heureux. Choisir quelqu’un qui partage beaucoup d’intérêts communs avec vous jouera en votre faveur. Et vous pouvez le faire de manière transparente avec l’application Jeevansathi.com », a déclaré Babu.

